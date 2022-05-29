STOCKHOLM - İsveç'te Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti - Son Dakika
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STOCKHOLM - İsveç'te Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti

29.05.2022 14:38

İsveç'in başkenti Stockholm'de parlamento binası önünde, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de parlamento binası önünde, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

İsveç Uygur Maarif Derneği tarafından organize edilen gösteride, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarının son bulması istendi.

İsveç Uygur Maarif Derneği Ekonomi Başkan Vekili Abdullah Kökyar, yaptığı açıklamada, önceden dile getirdikleri Çin'in Uygur Türkeri'ne yönelik "baskı ve soykırım politikasının" belgelendiğini söyledi.

Geçen hafta dünyanın birçok ülkesinde önemli basın kuruluşlarının bunları yayımladığını anlatan Kökyar, "Uygur Türklerine yönelik soykırım politikaları, Çin polisinin bilgisayarlarının hacklenmesi sonucu ele geçirildi ve bizim savunduğumuz gerçekler ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Yayımlanan haberde delil niteliğinde binlerce fotoğraf bulunduğunu kaydeden Kökyar, "Basına gönderilen 2018 yılının ilk 7 aylık dönemine ait belgelerde, 5 binden fazla Müslüman Uygur Türkü'nün zorla götürüldüğü toplama kamplarında işkenceye tabi tutulduğu ortaya çıkıyor. Bu belgelerden sonra tüm uluslararası kuruluşları göreve davet ediyoruz." diye konuştu.

Protesto alanından geçen İsveçli bir kadının, konuşmaları bir süre dinledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

STOCKHOLM - İsveç'te Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti
STOCKHOLM - İsveç'te Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti
STOCKHOLM - İsveç'te Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti
STOCKHOLM - İsveç'te Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti
STOCKHOLM - İsveç'te Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti
STOCKHOLM - İsveç'te Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti
STOCKHOLM - İsveç'te Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti
STOCKHOLM - İsveç'te Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti
STOCKHOLM - İsveç'te Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti

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Kaynak: AA

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