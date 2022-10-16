İsveç'te Yahudi soykırımında ölen yazarı hedef alan aşırı sağcı siyasetçi görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te Yahudi soykırımında ölen yazarı hedef alan aşırı sağcı siyasetçi görevden alındı

16.10.2022 22:02
İsveç'te Yahudi soykırımında ölen yazarı hedef alan aşırı sağcı siyasetçi görevden alındı

İsveç Demokratlar Partisi, yaşamını Nazi toplama kampında yitiren Yahudi günlük yazarı Anne Frank hakkında aşağılayıcı yorumlar yaptığı gerekçesiyle partinin üst düzey isimlerden Rebecka Fallenkvist'i görevden aldı.

İsveç Demokratlar Partisi, yaşamını Nazi toplama kampında yitiren Yahudi günlük yazarı Anne Frank hakkında aşağılayıcı yorumlar yaptığı gerekçesiyle partinin üst düzey isimlerden Rebecka Fallenkvist'i görevden aldı.

Fallenkvist'in Instagram gönderisinde Anne'ye yönelik "ahlaksız" ifadesini kullanması geniş çaplı tepkilere yol açtı.

İsveç Demokratlar Partisi, paylaşımla ilgili parti içi disiplin sürecini başlatarak, Fallenkvist'in görevinden alındığını duyurdu.

Partinin medya direktörü Oskar Cavalli-Bjorkman, Fallenkvist'in ifadesini "duyarsız ve uygunsuz" olarak nitelendirirken, konunun ciddiye alınacağını kaydetti.

Fallenkvist, paylaşımını silerken Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, "yanlış anlaşıldığını" iddia etti.

Anne Frank'in kitabının insanın iyiliği ve kötülüğünün dokunaklı tasviri olduğuna işaret eden Fallenkvist, açıklamasında, "İlk bölümlerde hayatını huzur içinde yaşayan ve erkeklere ilgi duyan (ki ben bunu vurguladım) herhangi bir genç kız gibi olan Anne, Nazizmin kötülüğüyle tezat oluşturuyor. Paylaşımım, Anne'in maruz kaldığı kötülüğü küçümsemeden içindeki iyi ve insani yönü ortaya çıkarmayı amaçlıyordu." savunmasını yaptı.

İsrail'in Stockholm Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, sosyal medya hesabından Fallenkvist'in paylaşımına dair "Anne Frank'in anısına saygısızlık teşkil eden bu aşağılık hakareti şiddetle kınıyorum." paylaşımını yaptı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da saklandığı yıllarda günlük yazan Frank, Şubat 1945'te Nazi Almanya'sının Bergen-Belsen toplama kampında 15 yaşında hayatını kaybetmişti.

Neo-Naziler de dahil olmak üzere aşırı sağcı gruplarda aktif olan kişilerce 1980'lerde kurulan İsveç Demokratları Partisi, 11 Eylül seçimlerinde en fazla oy alan ikinci parti olmuştu.

YORUMLAR
500
STOCKHOLM - İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli program yayımlayan SVT protesto edildi STOCKHOLM - İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli program yayımlayan SVT protesto edildi İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli program yayımlayan SVT protesto edildi İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli program yayımlayan SVT protesto edildi
Kaynak: AA

Anne Frank, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te Yahudi soykırımında ölen yazarı hedef alan aşırı sağcı siyasetçi görevden alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:22 Marsilya kalecisinin, Messi karşısında aldığı önlem dünya gündemine oturdu
23:54 Nihat Kahveci canlı yayında Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı! İşte benzettiği yemek
23:17 Trabzonspor teknik direktörü Avcı'dan Beşiktaş'a bomba gönderme: Ceket çıktığında ben de konuşurum
23:05 Bakan Koca, Bartın'da yaşanan maden faciasındaki yaralılarla ilgili konuştu: 4'ü taburcu oldu
22:50 Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael'in istifa sorusuna verdiği cevapla taraftarı sinirden deliye döndürdü
22:27 Beşiktaşlılar Ismael'e yaptıkları olumsuz tezahüratla Dolmabahçe'yi inletti! Eski hocalarını istiyorlar
22:16 Ünlü oyuncu Demiray Erül, 84 yaşında hayatını kaybetti
22:04 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı
21:40 Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana
11:28 Bursa'da köpekler, koyun sürüsüne saldırdı! 41 hayvan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 00:33:59. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç'te Yahudi soykırımında ölen yazarı hedef alan aşırı sağcı siyasetçi görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement