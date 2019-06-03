Son Dakika Haberleri: İsveç'te yapay zeka ve robot dönemi: İş mülakatlarında ayrımcılığı önlemek için robot kullanıldı
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İsveç'te yapay zeka ve robot dönemi: İş mülakatlarında ayrımcılığı önlemek için robot kullanıldı

1 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'ün 40 km kuzeyinde yer alan Upplands-Bro Belediyesi'nde artık işe alımlarda, mülakatlar geliştirilen özel robotlarla yapılıyor. KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilen robotun yapılış amacıysa işe alımlarda her başvuran kişinin eşit şartlarda değerlendirilmesi.

İsveç'te yapay zeka ve robot dönemi: İş mülakatlarında ayrımcılığı önlemek için robot kullanıldı, System.String[]
Yapay zeka teknolojisi ve robotlar son yıllarda günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Artık hayatımızı kolaylaştıran, zaman ve para tasarrufuna yardım eden bu yenilikler şimdi de iş ararken karşımıza çıkıyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün 40 kilometre kuzeyinde yer alan Upplands-Bro Belediyesi'nde artık işe alımlarda, mülakatlar geliştirilen özel robotlarla yapılıyor. KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilen robotun yapılış amacıysa işe alımlarda her başvuran kişinin eşit şartlarda değerlendirilmesi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:53 
Dünya
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