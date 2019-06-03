İsveç'te yapay zeka ve robot dönemi: İş mülakatlarında ayrımcılığı önlemek için robot kullanıldı
1 saat önce
İsveç'in başkenti Stockholm'ün 40 km kuzeyinde yer alan Upplands-Bro Belediyesi'nde artık işe alımlarda, mülakatlar geliştirilen özel robotlarla yapılıyor. KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilen robotun yapılış amacıysa işe alımlarda her başvuran kişinin eşit şartlarda değerlendirilmesi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:53
Yapay zeka teknolojisi ve robotlar son yıllarda günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Artık hayatımızı kolaylaştıran, zaman ve para tasarrufuna yardım eden bu yenilikler şimdi de iş ararken karşımıza çıkıyor. İsveç
'in başkenti Stockholm
'ün 40 kilometre kuzeyinde yer alan Upplands-Bro Belediyesi'nde artık işe alımlarda, mülakatlar geliştirilen özel robotlarla yapılıyor. KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilen robotun yapılış amacıysa işe alımlarda her başvuran kişinin eşit şartlarda değerlendirilmesi.
İsveç: Milletvekillerinin küçük bir dairede kaldığı, sekreter ve danışman çalıştıramadığı ülke
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 1,8 milyon TL'ye araba aldı
ABD'de denizde yüzen genç kız, köpek balığının saldırısına uğradı
Hollanda'da kayıp mülteci çocuk skandalı: Yüzlercesinin akıbeti bilinmiyor