İşveç'te yapılan araştırma egzersizin öğrenme yetisini geliştirdiğini ortaya çıkardı - Son Dakika

İşveç'te yapılan araştırma egzersizin öğrenme yetisini geliştirdiğini ortaya çıkardı

Hem sağlığı koruyucu hem de tedavi edici gücü olan egzersizin bir yararı da İsveç Jönköping Üniversitesinde yapılan araştırmada ortaya çıktı.

İşveç'te yapılan araştırma egzersizin öğrenme yetisini geliştirdiğini ortaya çıkardı, System.String[]

2009-2019 yılları arasında 18-35 yaşları arasındaki insanlar üzerindeki etkilerine dair bir dizi 13 çalışmayı analiz eden araştırmacılar, egzersiz ile "öğrenme yeteneği" arasında bir bağlantı olduğunu buldu.

Hem sağlığı koruyucu hem de tedavi edici gücü olan egzersizin bir yararı da İsveç Jönköping Üniversitesinde yapılan araştırmada ortaya çıktı. 2009-2019 yılları arasında 18-35 yaşları arasındaki insanlar üzerindeki etkilerine dair bir dizi 13 çalışmayı analiz eden araştırmacılar, egzersiz ile "öğrenme yeteneği" arasında bir bağlantı olduğunu buldu. Geçtiğimiz ay Translational Sports Medicine dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre iki dakika ile bir saat arasında aerobik egzersiz - koşma, yürüme veya bisiklete binme gibi hareketler genç yetişkinlerde öğrenme ve hafıza işlevlerini iyileştirdiği sonucuna varıldı.

Uzun süre hareketsiz kalmak çeşitli rahatsızlıklara neden oluyor. Bu durumun önüne geçmek için uzmanlar sağlıklı yaşamın temeli olarak kabul edilen egzersizleri öneriyor.Egzersizin bir faydası da İşveç'te yapılan araştırma sonucu ortaya çıktı. Araştırma sonucuna göre iki dakika ile bir saat arasında yapılan aerobik egzersiz - koşma, yürüme veya bisiklete binme gibi birçok hareket genç yetişkinlerde öğrenme ve hafıza işlevlerini iyileştirdiği görüldü. Ayrıca bu egzersizin sağlık için faydalarını gösteren ilk çalışma değil. Öyle ki Amerikan Nöroloji Akademisi dergisinde Mayıs ayında yayınlanan ortalama yaşı 66 olan kişiler üzerinde yapılan bir araştırma, düzenli egzersizin yaşlı yetişkinlerin de düşünme ve sözel becerilerini artırabileceğini buldu. Bunun nedeni ise egzersiz yoluyla kalp atış hızını artırmanın beyne daha fazla oksijen açısından zengin kan pompalaması ve yeni beyin hücrelerinin üretimini artıran hormonların salınmasını uyarmasıdır.

Egzersiz Sadece Vücuda Değil Beyine de Hareket Katar

Vücut yapımızın hareket temeline göre kurulu olduğunu dile getiren Romatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik," Özellikle de bu dönemde hareketsizlik sağlığımız için büyük bir düşman. İşveç'te yapılan bu araştırma egzersizin sadece vücuda değil beyine de hareket kattığını gösteriyor. Kişiler ister ders ister iş için olsun çalışmadan önce egzersiz yapmaları, öğrenme süreçlerini daha kolaylaştıracak. Çünkü bu sayede kan tarafından tüm organlara yeterli solunum sağlanır, beyine giden kan akışı hızlanır, beyin kimyasalları uyarılır. Bu durum bizi dana dinç tutar.Okul dönemi içinde bu geçerli ders başlamadan yapılacak egzersiz çocukların bilişsel yönünü kuvvetlendirir. Aynı zamanda kalp krizi, inme, şeker hastalığı ve bel boyun fıtıkları gibi birçok sağlık sorunundan da bizleri korur" ifadelerini kullandı.

Hayat Harekettir

Hayata hareket katmanın önemine değinen Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz ," Hayat harekettir sloganımız olmalı. Günlük hayatta hepimiz bir koşuşturma içindeyiz. Bu yüzden vücudumuzu daha enerji dolu ve sağlıklı tutmak için nerede olursak olalım hayatımıza hareket katmak zorundayız. Özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde bu konuya daha çok dikkat etmeliyiz.Hareketsiz kalmak çağın sorunu olarak adlandırıyor. Çünkü vücudumuzda 206 kemik, onları birbirine bağlayan 360 adet eklem ve 700'den fazla kas bulunuyor. Bunların işleyişi ise hareket ile doğrudan orantılıdır " dedi.

Nöroloji Bölümü, araştırma, Jönköping, İsveç, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:12 - Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık İşveç'te yapılan araştırma egzersizin öğrenme yetisini geliştirdiğini ortaya çıkardı - Son Dakika

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