İsveç'teki seçimlerde sağ blok partileri hükümet kurma şansı yakaladı

İsveç'te yapılan genel ve yerel seçimlerde sağ blok partileri toplamda yüzde 49,7 ile hükümet kurma imkanına sahip oldu.

Başbakan Mangdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti seçimlerde yüzde 30,5 ile birinci çıkmasına rağmen hükümet kurma şansını zora soktu.

Ülkede 7 milyon 770 bin seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde, oy kullanma işlemi dün yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) sona erdi.

Sandıkların yüzde 90'ının açıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, sağ blok partiler yüzde 49,7, mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,8 oy aldı. 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 175 milletvekili, sol blok partileri de 174 milletvekili çıkartma hakkı kazandı.

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) oy oranını yüzde 20,6'a kadar yükseltmesi dikkati çekti. SD, ülkenin en büyük ikinci partisi durumuna yükseldi. SD, 2018 seçimlerinde yüzde 18'lik oy oranı ile ülkenin en büyük üçüncü partisi olmuştu.

SD'den olası bir hükümeti dışarından desteklememe kararı

Ilımlı Muhafazakar Partisi önderliğinde sağ blok partileri Liberal Parti ve Hristiyan Demokrat Partisi ile azınlık hükümeti kurmaya çalışacağı ve bu hükümete aşırı sağcı SD'nin destek vereceği öne sürülüyordu.

Bu duruma karşı çıkan SD lideri Jimmie Akesson, hiçbir hükümet oluşumunu dışarıdan desteklemeyi düşünmediklerini söyledi.

12 yıl önce yüzde 5,7 oy oranıyla başladıkları serüveni yüzde 20,7'ye çıkararak ülkenin ikinci büyük partisi olduklarını aktaran Akesson, "Hükümet görüşmelerinde hiçbir oluşumu dışarıdan desteklemeyeceğiz, hükümet ortağı olmak istiyoruz." dedi.

Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson da yeni ve istikrarlı bir hükümet kurmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Başbakan Andersson'a da selam gönderen Kristersson, "Başbakan Andersson'a büyük saygım var, kendisine iyi bir çekişme gösterdiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Siyasi yorumcular ise bu açıklamayı, aşırı sağcı SD ile hükümet kurmamak için Kristersson'un, Sosyal Demokrat Parti'ye açık kapı bıraktığı yorumunda bulundu.

Başbakan Andersson da Sosyal Demokrat Parti'nin seçimde iyi bir sınav verdiğini ve kendilerine desteğin arttığını savundu.

Farklı Renkler Partisi Malmö de sürpriz yaptı

İsveç'te 3 yıl önce kurulan ve Türk kökenli Mikail Yüksel'in liderliğini yaptığı Farklı Renkler Partisi (Nyans) Malmö'de sürpriz bir oy oranına ulaştı.

Devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Malmö'nün en büyük ilçesi Rosengard'da yüzde 28'lik oy alan Nyans, Malmö genelinde de yüzde 2,9 oy oranına ulaştı.

Nyans, Göteborg ve Stockholm'ün çeşitli ilçelerinde Müslümanların yaşadığı bölgelerden beklenin üstünde oy aldı.

SVT'nin siyasi bilim uzmanı Henrik Ekengren Oscarsson, "Nyans'a oy verenler kesinlikle daha önceden Sosyal Demokrat Parti'ye oy veren seçmenler. Nyans, Başbakan Anderssson'a kesinlikle bir engel oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç Seçim Kurulunun kesin sonuçları çarşamba günü açıklaması bekleniyor.