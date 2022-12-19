İsveç, Madrid'de Türkiye ile imzaladığı muhtıraya göre teröre verdiği desteği geri çekeceğine dair söz vermişti. Hatta geçtiğimiz günlerde PKK/KCK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat, İsveç tarafından Türkiye'ye iade edilmişti.
Bunun ardından İsveç'in diğer teröristleri de Türkiye'ye iade etmesi beklenirken, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği bildirildi.
İsveç tarafından yapılan açıklamada iadenin önünde hukuki engeller olduğundan bahsedilirken, İsveç gazetesi Aftonbladet'te ise bir basın açıklaması yapıldığını ve buna göre Keneş'in Türkiye'de siyasi görüşünden dolayı zulüm görme riski olduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı. Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.
Son Dakika › Güncel › İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi kabul edilmedi - Son Dakika