İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi kabul edilmedi - Son Dakika
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İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi kabul edilmedi

19.12.2022 15:32

İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebinin reddedildiği açıklandı. Yargıtay'ın yaptığı açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı ifade edildi.

İsveç, Madrid'de Türkiye ile imzaladığı muhtıraya göre teröre verdiği desteği geri çekeceğine dair söz vermişti. Hatta geçtiğimiz günlerde PKK/KCK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat, İsveç tarafından Türkiye'ye iade edilmişti.

FETÖ ÜYESİ KİŞİYİ İADE ETMEDİLER

Bunun ardından İsveç'in diğer teröristleri de Türkiye'ye iade etmesi beklenirken, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği bildirildi.

"HUKUKİ ENGELLER VAR"

İsveç tarafından yapılan açıklamada iadenin önünde hukuki engeller olduğundan bahsedilirken, İsveç gazetesi Aftonbladet'te ise bir basın açıklaması yapıldığını ve buna göre Keneş'in Türkiye'de siyasi görüşünden dolayı zulüm görme riski olduğu ifade edildi.

ERDOĞAN BİZZAT BU TERÖRİSTİ İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş'in, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı. Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

Kaynak: AA
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Bülent Keneş, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi kabul edilmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi kabul edilmedi - Son Dakika
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