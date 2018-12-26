Son Dakika Haberleri: İsveç'te Yemen'e Yardım Kampanyası

İsveç'te Yemen'e Yardım Kampanyası

43 dakika önce

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Teşkilatı ve Türk Kızılayı iş birliğinde İsveç'in başkenti Stockholm'de Yemen'e insan yardım kampanyası programı düzenledi.

İsveç'te Yemen'e Yardım Kampanyası, System.String[]
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Teşkilatı ve Türk Kızılayı iş birliğinde İsveç'in başkenti Stockholm'de Yemen'e insan yardım kampanyası programı düzenledi.

"Yemen'e Hemen Yardım" temasıyla gerçekleştirilen programa, UİD İsveç Başkanı Özer Eken ile çok sayıda kişi katıldı.


Eken, yaptığı konuşmada, Yemen'deki dünyanın en büyük insani krizini İsveç'te yaşayan gurbetçiler olarak üzüntüyle izlediklerini söyledi.

Kızılayın Yemen için dünyanın dört bir yanında kampanyalar düzenlediğini anımsatan Eken, "Yemen'de başta kadın ve çocuklar olmak üzere nüfusun yüzde 75'inden fazlası insani yardıma muhtaç durumda yaşamlarını sürdürüyor." dedi.

Programda ilahi ve tasavvuf sanatçıcı Hasan Dursun ilahiler seslendirdi.

Programa katılanlar Yemen için bağışta bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:36 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Stockholm, İsveç, Yemen, Güncel
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