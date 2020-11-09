İsveç'te "Yılın Onur Ödu¨lu¨"nu¨ Türk kızı kazandı - STOCKHOLM - Son Dakika

İsveç'te "Yılın Onur Ödu¨lu¨"nu¨ Türk kızı kazandı - STOCKHOLM

09.11.2020 17:03

I·svec¸'te uluslararası u¨ne sahip Lulea Teknik U¨niversitesi, "Yılın Onur Ödu¨lu¨"nu¨ Tu¨rk Uzman Psikolog Meleknur Alevcan'a verdi.

I·svec¸'te uluslararası u¨ne sahip Lulea Teknik U¨niversitesi, "Yılın Onur Ödu¨lu¨"nu¨ Tu¨rk Uzman Psikolog Meleknur Alevcan'a verdi.

U¨niversite, 2019'da psikoloji lisans programından mezun olan Alevcan'ı yeni tip koronaviru¨s (Kovid-19) salgınında izole olan yu¨zlerce yas¸lıya u¨cretsiz terapi uyguladığı ic¸in o¨du¨le layık go¨rdu¨gˆu¨nu¨ ac¸ıkladı.

Alevcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödu¨le layık görüldüğü ic¸in c¸ok mutlu oldugˆunu belirterek bundan sonra da elinden geldigˆi kadar insanlıgˆa hizmet edecegˆini söyledi.

O¨du¨lu¨ Lulea Teknik U¨niversitesinde yapılan ve akademik c¸evrelerden o¨nemli isimlerin katıldıgˆı to¨renle aldıgˆını kaydeden Alevcan, "Koronaviru¨s salgınıyla daha fazla izole olan yas¸lıların morallerini du¨zeltmek ic¸in 6-7 aydır go¨nu¨llu¨ olarak ücretsiz terapi yapmaya devam ediyorum. Kendi ailelerinden arayan olmayıp da benim onlara go¨nu¨llu¨ hizmet yapmama c¸ok s¸as¸ırıyorlar, mutlu oluyorlar ve duygusallas¸ıp go¨zyas¸larına bogˆuluyorlar. Bu c¸alıs¸mamdan dolayı da o¨du¨le layık go¨ru¨ldu¨m." ifadesini kullandı.

Alevcan, 8 yıl o¨nce I·stanbul'dan I·svec¸'e tas¸ındıgˆını anlatarak Ankara U¨niversitesi Dil Tarih Cogˆrafya Faku¨ltesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduğunu so¨yledi.

Lulea Teknik U¨niversitesinin psikoloji bölümünü bitirdiğini anlatan Alevcan, "ABD'deki State University of New York'ta psikoloji ve psikoterapi egˆitimi aldım. Sonra I·svec¸'te Kristianstad Üniversitesinde psikoloji alanında master yaptım. S¸u an West Üniversitesinde c¸ocuk ve ergen psikoloji u¨zerine ikinci yüksek lisansımı yapmaktayım." dedi.

İsveç'te Yılın Onur Ödu¨lu¨ nu¨ Türk kızı kazandı - STOCKHOLM
İsveç'te Yılın Onur Ödu¨lu¨ nu¨ Türk kızı kazandı - STOCKHOLM
İsveç'te Yılın Onur Ödu¨lu¨ nu¨ Türk kızı kazandı - STOCKHOLM
İsveç'te Yılın Onur Ödu¨lu¨ nu¨ Türk kızı kazandı - STOCKHOLM

Lisans, Mezun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te 'Yılın Onur Ödu¨lu¨'nu¨ Türk kızı kazandı - STOCKHOLM - Son Dakika


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