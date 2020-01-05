İsveç'te Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yıktılar! - Son Dakika
Son Dakika Spor İsveç'te Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yıktılar! - Son Dakika Spor

İsveç'te Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yıktılar!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | İsveç'te Malmö stadının yanına dikilen Zlatan Ibrahimovic'in heykeli yerle bir oldu.

İsveç'te Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yıktılar!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | İsveç'te Malmö stadının yanına dikilen Zlatan Ibrahimovic'in heykeli yerle bir oldu. Gece saatlerinde Malmö taraftarları, heykelin ayağından kesip devirdi.


Malmö taraftarları, daha önceden de iki kez heykele saldırmışlar ve Ibrahimovic'in burnunu kırmışlardı. Polis, saldırılar sonucunda güvenlik önlemleri almıştı.


Ibrahimovic'in Malmö'nün rakibi Hammarby'den hisse almasının ardından taraftarlar, heykele saldırmaya başlamışlardı.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


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Ibrahimovic, Malmö, İsveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:34 
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