İsveç'te Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yıktılar!

Spor Arena Dış Haber | İsveç'te Malmö stadının yanına dikilen Zlatan Ibrahimovic'in heykeli yerle bir oldu. Gece saatlerinde Malmö taraftarları, heykelin ayağından kesip devirdi.



Malmö taraftarları, daha önceden de iki kez heykele saldırmışlar ve Ibrahimovic'in burnunu kırmışlardı. Polis, saldırılar sonucunda güvenlik önlemleri almıştı.



Ibrahimovic'in Malmö'nün rakibi Hammarby'den hisse almasının ardından taraftarlar, heykele saldırmaya başlamışlardı.



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