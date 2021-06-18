İsveç tek golle kazandı

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etti.

EURO 2020 E Grubu 2'nci maçında İsveç ile Slovakya, Saint- Petersburg Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İsveç, rakibini 1-0 mağlup ederek grupta puanını 4'e çıkardı. İlk yarısız golsüz eşitlikle sona eren mücadelede İsveç'e galibiyeti getiren golü 77'nci dakikada penaltıdan Emil Forsberg kaydetti. İsveç bu sonuçla maç fazlasıyla 4 puanla grupta liderliğe yükseldi.