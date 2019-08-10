Son Dakika Haberleri: İsveç'teki bu adada sanatını icra eden ve fikir geliştirenler 1 hafta ücretsiz kalabiliyor
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İsveç'teki bu adada sanatını icra eden ve fikir geliştirenler 1 hafta ücretsiz kalabiliyor

21 dakika önce

İsveç'de bulunan özel mülkiyet bir ada, yaratıcı fikir sunan ve geliştiren müşterilerine ücretsiz bir hafta konaklama hizmeti sağlıyor. Doğayla iç içe olan adanın 2019 rezervasyonları şimdiden dolmuş durumda.

İsveç'teki bu adada sanatını icra eden ve fikir geliştirenler 1 hafta ücretsiz kalabiliyor, System.String[]
İsveç'de bulunan özel mülkiyet olan bir ada, yaratıcı fikir sunan ve geliştiren sanatçılara ücretsiz bir hafta konaklama hizmeti sağlıyor. Doğayla iç içe olan adanın 2019 rezervasyonları şimdiden dolmuş durumda.

Ülkenin başkenti Stockholm'e bir saat uzaklıktaki Vifärnaholme Adası'nda ücretsiz kalmak isteyenler, geliştirdikleri ya da üzerinde çalıştıkları projeleri mekanın sorumlusu Fredrik Haren'e iletiyor. Başvuru kabul edilirse, müşteriler 1 Haziran ile 30 Eylül arasındaki herhangi bir tarihte adada 1 hafta kalabiliyor.
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İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:35 
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