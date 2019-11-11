Son Dakika Haberleri: İsveç'teki eşine kavuşma hayali Adana'da son buldu
Son Dakika 3. Sayfa İsveç'teki eşine kavuşma hayali Adana'da son buldu

İsveç'teki eşine kavuşma hayali Adana'da son buldu

7 saat önce

Afganistan uyruklu bilgisayar mühendisi, İsveç'te yaşayan eşine kavuşmak için yasa dışı yollardan Adana'ya gelince, yakalanarak sınır dışı edildi.

İsveç'teki eşine kavuşma hayali Adana'da son buldu, System.String[]

Afganistan uyruklu bilgisayar mühendisi, İsveç'te yaşayan eşine kavuşmak için yasa dışı yollardan Adana'ya gelince, yakalanarak sınır dışı edildi.


Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda bir minibüsten şüphelenen polis, geçtiğimiz günlerde Sarıçam ilçesindeki uygulama alanında aracı durdurdu. Polis, araçta yaptığı aramada İran'dan Türkiye'ye Ağrı üzerinden giriş yapan ve daha sonra Adana'ya gelen 30 Pakistan ve 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin sahte belgelerle Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Polis, aracın sürücüsünü de insan kaçakçılığı suçundan gözaltına aldı.


"Afganistan'da hep ölüm korkusu var"


Afganistan uyruklu Sayed Ayub bilgisayar mühendisi olduğunu söyleyerek, "Afanistan'da daha önce Taliban vardı şimdi de DEAŞ var. Orada sürekli savaş olduğu için ülkemi terk ediyorum. Hayat şartları çok kötü. Ben bilgisayar mühendisiyim ama iş bulamıyorum. Orada kaldığım sürece hep ölüm korkusu vardı. Çok korkuyoruz" dedi.


Babasını şehit verdiğini, ağabeyinin ise sakat kaldığını, bu nedenle eşinin bir süre önce İsveç'e gittiğini, kendisinin de ona kavuşmak için yola çıktığını ifade eden Ayub, "Afganistan'dan İran'a oradan da Türkiye'ye geldim. Çünkü benim eşim İsveç'te kalıyor. Ben de yanına gitmek için Türkiye'ye geldim. Ama şimdi buradayız" diye konuştu.


Kaçak göçmenler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Adana İl Göç İdaresine teslim edilerek sınır dışı edildi. Gözaltına alınan sürücü ise ifadesi alındıktan sonra insan ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. - ADANA

Afganistan, Polis, İsveç, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu! Ambulansı görüp olay yerine koşunca, yakınlarının cansız bedeniyle karşılaştılar Uyuşturucu kullanan kiracılar ev sahibini bıçakladı eşi ve çocuğunu dövdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 16:53:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsveç'teki eşine kavuşma hayali Adana'da son buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]