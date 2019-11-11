İsveç'teki eşine kavuşma hayali Adana'da son buldu

Afganistan uyruklu bilgisayar mühendisi İsveç'te yaşayan eşine kavuşmak için yasa dışı yollardan Adana'ya gelince yakalanarak sınır dışı edildi

Mühendis Sayed Ayub:

"Benim eşim İsveç'te onun yanına gitmek için yollara çıktım ama yakalandık"

"Afganistan'da daha önce Taliban vardı şimdi de DEAŞ var"

"Babam şehit oldu ağabeyim ise sakat kaldı orada hep ölüm korkusu var"

ADANA - Afganistan uyruklu bilgisayar mühendisi İsveç'te yaşayan eşine kavuşmak için yasa dışı yollardan Adana'ya gelince yakalanarak sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda bir minibüsten şüphelenen polis, geçtiğimiz günlerde Sarıçam ilçesindeki uygulama alanında aracı durdurdu. Polis, araçta yaptığı aramada İran'dan Türkiye'ye Ağrı üzerinden giriş yapan ve daha sonra Adana'ya gelen 30 Pakistan ve 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin sahte belgelerle Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Polis, aracın sürücüsünü de insan kaçakçılığı suçundan gözaltına aldı.

"Afganistan'da hep ölüm korkusu var"

Afganistan uyruklu Sayed Ayub bilgisayar mühendisi olduğunu söyleyerek, "Afanistan'da daha önce Taliban vardı şimdi de DEAŞ var. Orada sürekli savaş olduğu için ülkemi terk ediyorum. Hayat şartları çok kötü. Ben bilgisayar mühendisiyim ama iş bulamıyorum. Orada kaldığım sürece hep ölüm korkusu vardı. Çok korkuyoruz"

Babasını şehit verdiğini ağabeyinin ise sakat kaldığını bu nedenle eşinin bir süre önce İsveç'e gittiğini kendisinin de ona kavuşmak için yola çıktığını ifade eden Ayub, "Afganistan'dan İran'a oradan da Türkiye'ye geldim. Çünkü benim eşim İsveç'te kalıyor. Ben de yanına gitmek için Türkiye'ye geldim. Ama şimdi buradayız" diye konuştu.

Kaçak göçmenler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Adana İl Göç İdaresine teslim edilerek sınır dışı edildi. Gözaltına alınan sürücü ise ifadesi alındıktan sonra insan ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.