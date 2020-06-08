İsveç'teki Floyd gösterilerinde 30 araç ateşe verildi
ABD'de polis şiddetiyle ölen George Floyd için İsveç'in Gothenburg kentinde düzenlenen gösterilerde protestocular 30 aracı ateşe verdi.
ABD'de polis şiddetiyle ölen George Floyd için İsveç'in Gothenburg kentinde düzenlenen gösterilerde protestocular 30 aracı ateşe verdi. ABD'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolar birçok ülkeye sıçradı. İsveç'in ikinci büyük kenti Gothenburg'ta dün 2 bin kişinin katılımı ile protesto gerçekleştirildi. Protestolarda göstericiler ile polis arasından tansiyon yükseldi. Göstericilerin polis araçlarına taşla saldırması sonucu, İsveç polisi güney bölgeden takviye istedi. Yaşanan olaylarda 30 araç, göstericiler tarafından ateşe verildi.
30 araç ateşe verildi
Çoğunlukla yabancıların yaşadıkları Hisingen bölgesinde çıkan yangınlarda araçlar ve konteynerler ateşe verildi. Yerel saatle 01.00 sıralarında başlayan olaylarda 5 farklı bölgede araçlar ateşe verildi. Hareketli geçen gece saatlerinin ardından 04.00'e kadar tüm yangınların söndürüldüğü belirtildi. Araçlar kullanılamaz hale gelirken olaylarda kimsenin yaralanmadığı aktarıldı. - STOCKHOLM
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 12:28 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İsveç'teki Floyd gösterilerinde 30 araç ateşe verildi - Son Dakika
Son Dakika Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı yayınlandı Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak