İsveç'teki sanat galerisinden Salvador Dali'nin bronz heykelleri çalındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsveç'teki sanat galerisinden Salvador Dali'nin bronz heykelleri çalındı - Son Dakika Dünya

İsveç'teki sanat galerisinden Salvador Dali'nin bronz heykelleri çalındı

10 dakika önce

İsveç’in başkenti Stockholm’de hırsızlar, bir galeriden aralarında Salvador Dali’nin bronz heykellerinin de bulunduğu önemli miktarda sanat eseri çaldı. İspanyol sanatçının heykellerinin değerinin 21 ila 52 bin dolar olduğu belirtildi.

İsveç'teki sanat galerisinden Salvador Dali'nin bronz heykelleri çalındı, System.String[]

İsveç'in başkenti Stockholm'de hırsızlar, bir galeriden aralarında Salvador Dali'nin bronz heykellerinin de bulunduğu önemli miktarda sanat eseri çaldı.


En az iki kişi olduğu düşünülen hırsızların, başkentin merkezindeki Couleur isimli galeriden ünlü İspanyol sanatçı Dali'nin masa üstü 10 ila 12 adet arasındaki bronz heykelini çaldıkları saptandı.

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Salvador Dali, Stockholm, İsveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:20 
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