İsveç'teki sanat galerisinden Salvador Dali'nin bronz heykelleri çalındı

İsveç'in başkenti Stockholm'de hırsızlar, bir galeriden aralarında Salvador Dali'nin bronz heykellerinin de bulunduğu önemli miktarda sanat eseri çaldı.



En az iki kişi olduğu düşünülen hırsızların, başkentin merkezindeki Couleur isimli galeriden ünlü İspanyol sanatçı Dali'nin masa üstü 10 ila 12 adet arasındaki bronz heykelini çaldıkları saptandı.