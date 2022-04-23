İsveç'teki Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliğinin iftar programında buluştu - Son Dakika
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İsveç'teki Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliğinin iftar programında buluştu

23.04.2022 23:35
İsveç'teki Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliğinin iftar programında buluştu

İsveç'te yaşayan Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Şubesinin düzenlediği geleneksel iftar programında bir araya geldi.

İsveç'te yaşayan Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Şubesinin düzenlediği geleneksel iftar programında bir araya geldi.

Başkent Stockholm'de verilen ve yaklaşık 700 kişinin katıldığı iftarın ev sahipliğini, UID İsveç Şubesi Başkanı Özer Eken yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın telefonla katıldığı programa, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İsveç Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Fazlı Arslan, Türkiye'nin Stockholm Basın Müşaviri Coşkun Uçakkuş, İsveç Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Atak ve İsveç'teki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yıldırım'dan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna kınama

Yıldırım, telefonla programda yaptığı konuşmada, İsveç'te aşırı sağcıların Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

Yıldırım, "İsveç'te yaşadım, İsveç'in özelliklerini bilen biriyim. Fakat son zamanlarda orada aşırı sağcılar tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim yakılma provokasyonunu şiddetle kınıyorum. Bu olaylar karşısında hukuk içinde kalınarak hareket edin." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirtti.

AK Parti Van Milletvekili Gülaçar da İsveç'te Paskalya tatilinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunun nefret suçu olduğunu, demokrasi ve ifade özgürlüğü ile bağdaştırılamayacağını söyleyerek şunları kaydetti:

"Danimarkalı aşırı sağcı Paludan'ın yaptığı provokasyon, nefret suçudur ve gelişmiş demokrasilerde ifade özgürlüğü ile bağdaşmaz. Müslümanlar da buna karşı her türlü hukuki ve protesto hakkını sonuna kadar kullanmalı. Aşırı sağcı politikacılar, insanları ötekileştiriyor, düşmanlaştırıyor ve suç işliyor."

Stockholm Büyükelçisi Yunt, "Görev sürem bitti, İsveç'te Türk toplumu ile 4,5 yılda çok güzel çalışmalara imza attık. UID ile çok uyumlu ve güzel çalışmalara yaptık." dedi.

UID İsveç Şube Başkanı Eken'de İsveç'te yaşayan Türk toplumunun sorunlarını daima birinci elden Türkiye'ye ilettiklerini söyledi.

Programda sahne alan sanatçı Muhammed Aytaç da ilahi okudu.

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AK Parti, Türkiye, İsveç, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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