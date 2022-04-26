İsveç'ten 4 diplomatını sınır dışı eden Rusya'ya tepki - Son Dakika
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İsveç'ten 4 diplomatını sınır dışı eden Rusya'ya tepki

26.04.2022 15:37
İsveç'ten 4 diplomatını sınır dışı eden Rusya'ya tepki

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Rusya'nın 4 İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararını, "yersiz" bir eylem olarak değerlendirdiklerini belirterek, bu duruma uygun şekilde cevap verileceğini ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Rusya'nın 4 İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararını, "yersiz" bir eylem olarak değerlendirdiklerini belirterek, bu duruma uygun şekilde cevap verileceğini ifade etti.

Linde, Rusya'nın 4 İsveçli diplomatı ülkeden sınır dışı etme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın bugün 4 diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldığını hatırlatan Linde, "Rusya'nın bu kararı haksız ve orantısız. Rusya Batılı diplomatları sınır dışı ederek kendini dışlıyor. Bu yersiz eyleme uygun şekilde cevap vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç'in 4 Rus diplomatı 5 Nisan'da sınır dışı ettiği hatırlatılarak, buna karşılık olarak İsveçli 4 diplomatın Moskova'dan sınır dışı edildiği duyurulmuştu.

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Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'ten 4 diplomatını sınır dışı eden Rusya'ya tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'ten 4 diplomatını sınır dışı eden Rusya'ya tepki - Son Dakika
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