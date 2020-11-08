İsveç'ten ABD Başkanı Biden'a tebrik mesajı - Son Dakika

İsveç'ten ABD Başkanı Biden'a tebrik mesajı

08.11.2020 09:37
İsveç'ten ABD Başkanı Biden'a tebrik mesajı, System.String[]

İsveç Başbakanı Stefan Löfven ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçiminin galibi Demokrat aday Joe Biden olurken, dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. İsveç Başbakanı Stefan Löfven Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ve yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti. Löfven paylaşımda, "İsveç ve ABD arasındaki mükemmel ilişkileri güçlendirmeyi ve çok taraflılık, demokrasi ve küresel güvenlik için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Birlikte geleceğin işlerini oluşturmak için olumlu dönüşüme liderlik edebiliriz" ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Twitter üzerinden gönderdiği tebrik mesajında, "Demokrasi, cinsiyet eşitliği, iklim değişikliğiyle mücadele, Avrupa güvenliği ve çok taraflılık içinde birlikte yapabileceğimiz kadar ihtiyaç duyduğumda mükemmel ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerine yer verdi. - STOCKHOLM

Amerika Birleşik Devletleri, Stefan Löfven, Kamala Harris, İsveç, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İsveç'ten ABD Başkanı Biden'a tebrik mesajı - Son Dakika


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