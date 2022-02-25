İsveç'ten geldiği memleketi Kulu'da evinde ölü bulundu - Son Dakika
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İsveç'ten geldiği memleketi Kulu'da evinde ölü bulundu

25.02.2022 16:47
İsveç'ten geldiği memleketi Kulu'da evinde ölü bulundu

İSVEÇ'te yaşayan İbrahim Erdoğan (48), geldiği memleketi Konya'nın Kulu ilçesindeki evinde ölü bulundu.

İSVEÇ'te yaşayan İbrahim Erdoğan (48), geldiği memleketi Konya'nın Kulu ilçesindeki evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, Erdoğan'ın vücudunda yara veya darp izine rastlanmadı.

İsveç'te yaşayan İbrahim Erdoğan yaklaşık bir ay önce memleketi Kulu'ya geldi. İsveç'teki annesi Hatice Erdoğan, yaklaşık 20 gündür oğluna cep telefonuyla ulaşamayınca ilçedeki yakınlarına arayıp, durumu anlattı. Yakınları, bugün saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle Yaşar Doğu Caddesi'nde iki katlı müstakil eve gitti. Kapıyı açan olmayınca merdivenle girilen evde Erdoğan yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede vücudunda herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan İbrahim Erdoğan'ın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  Eşinden boşandığı belirtilen 2 çocuk babası İbrahim Erdoğan'ın işsiz olduğu bildirildi.


İsveç'ten geldiği memleketi Kulu'da evinde ölü bulundu
İsveç'ten geldiği memleketi Kulu'da evinde ölü bulundu
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İbrahim Erdoğan, Konya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İsveç'ten geldiği memleketi Kulu'da evinde ölü bulundu - Son Dakika


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