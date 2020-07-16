İsveç'ten getirilen Türk hasta, devlete minnettar - Son Dakika

İsveç'ten getirilen Türk hasta, devlete minnettar

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca ambulans uçakla getirildiği Türkiye'de sağlığına kavuşan Emrullah Gülüşken, kendisini yalnız bırakmayan devletine minnettar olduğunu bildirdi.

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca ambulans uçakla getirildiği Türkiye'de sağlığına kavuşan Emrullah Gülüşken, kendisini yalnız bırakmayan devletine minnettar olduğunu bildirdi.

Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı

Kovid-19 teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca kızları Samira ve Leyla'nın sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısının karşılık bulması sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilerek tedavi edilen 47 yaşındaki Gülüşken, yaşadığı zorlu süreci, hastalık günlerini AA muhabirine anlattı.

Ankara Şehir Hastanesindeki tedavisi tamamlandıktan sonra Antalya'nın Alanya ilçesindeki yakınlarının yanına gelen Gülüşken, hastalığın ilk günlerinde önce üşümeye başladığını, ardından da şiddetli baş ağrılarının olduğunu söyledi.

Öksürüğünün artmasıyla ateşinin yükseldiğini, nefes almakta çok zorlandığını belirten Gülüşken, "Gün geçtikçe daha da fenalaştım. Kızlarım doktorları aradı. Eve gelen doktor kan aldı ve Kovid-19 teşhisi konuldu. Ambulansla götürüldüğüm hastanede 2 saat kaldıktan sonra eve gönderdiler. Ben de 'Nasıl gönderirsiniz, çocuklarım var.' dedim. 'Evde kalın. Bir şey olmaz. Kötüleşirseniz arayın, gerekeni yapalım.' dediler." ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşı olmaktan gurur duyuyor

Eve döndükten sonra da hastalık belirtilerinin şiddetli şekilde sürdüğünü vurgulayan Gülüşken, kızlarının kendisini bu halde görünce korkmaya başladığını dile getirdi.

Gülüşken, sosyal medyadaki yardım çağrılarına Türkiye'deki yetkililerin kayıtsız kalmamasından dolayı çok mutlu olduklarını bildirdi.

Bu süreçte 12 günde 13 kilogram zayıfladığını anlatan Gülüşken, şunları kaydetti:

"Başarılı bir tedavinin ardından sağlığıma kavuştum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ülkenin vatandaşı olduğum için gurur duyuyorum. Vatandaşını özel uçakla getiren, tedavi ettiren, bir kuruş para almayan bir ülke dünyanın hiçbir yerinde yok. Türkiye'deki sağlık sisteminin benzeri hiçbir yerde yok. Ben de başkasına şifa olsun diye immün plazma bağışında bulundum. Hastalığın şakası yok. Sosyal mesafeyi korumak ve maske takmak çok önemli. Kalabalık yerlere gidilmemeli. Hem kendimiz hem de başkaları için bu hastalığı ciddiye almak lazım. Bu hastalığı gördükten sonra değiştim. Tedbirlere harfiyen uyuyorum."

Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:14 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'ten getirilen Türk hasta, devlete minnettar - Son Dakika

Son Dakika

17:38 Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:45 Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:47 AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
17:38
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
16:45
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 17:48:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsveç'ten getirilen Türk hasta, devlete minnettar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]