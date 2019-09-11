Son Dakika Haberleri: İsveç'ten Netanyahu'nun seçim vadine kınama
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İsveç'ten Netanyahu'nun seçim vadine kınama

51 dakika önce

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile Ölü Deniz'in kuzeyinin ilhak edileceği" yönündeki seçim vaadini kınadı.

İsveç'ten Netanyahu'nun seçim vadine kınama, System.String[]

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun " Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile Ölü Deniz'in kuzeyinin ilhak edileceği" yönündeki seçim vaadini kınadı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı görevine bugün başlayan Ann Linde ayağının tozuyla devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu. Linde, Netanyahu'nun seçim vaadini kınadıklarını belirterek, "Bence talihsiz bir açıklama. Hem Avrupa Birliği (AB) hem de uluslararası topluluk, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylüyor. Ön şartın iki devletli çözüm olması gerekir." ifadelerini kullandı.


İsveç'te ailesine vakit ayıramadığı için bu hafta sonu istifa eden Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün yerine bugün Ticaret Bakanı Ann Linde (57) bu göreve getirilmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Şeria, İsrail, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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