Son Dakika Haberleri: İsveç'ten Norveç'teki cami saldırısına kınama
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İsveç'ten Norveç'teki cami saldırısına kınama

1 saat önce

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ırkçı tehdit, nefret ve şiddete karşı toplumun birleşmesi gerektiğini belirterek, "Norveç ve İsveç'te yaşayan bütün Müslümanların, Kurban Bayramı olması nedeniyle endişe ve kaygılarını anlıyorum.

İsveç'ten Norveç'teki cami saldırısına kınama, System.String[]
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ırkçı tehdit, nefret ve şiddete karşı toplumun birleşmesi gerektiğini belirterek, "Norveç ve İsveç'te yaşayan bütün Müslümanların, Kurban Bayramı olması nedeniyle endişe ve kaygılarını anlıyorum. Dini vecibelerini güven içinde yerine getirmek temel insan hakkıdır." ifadelerini kullandı.
Löfven, Norveç'teki camiye yönelik terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Irkçı tehdit, nefret ve şiddete karşı toplumun birleşmesi gerektiğine dikkati çeken Löfven, "Norveç ve İsveç'te yaşayan bütün Müslümanların, Kurban Bayramı olması nedeniyle endişe ve kaygılarını anlıyorum. Dini vecibelerini güven içinde yerine getirmek temel insan hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Norveç Başbakanı Erna Solberg de dün, saldırıyı kınarken, duygularının saldırıya uğrayan Müslümanlarla olduğunu belirtmişti.
Baerum kentinde dün silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:48 Kaynak: AA
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