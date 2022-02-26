İsveç'ten Rusya'ya NATO cevabı - Son Dakika
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İsveç'ten Rusya'ya NATO cevabı

26.02.2022 00:58
İsveç'ten Rusya'ya NATO cevabı

İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, İsveç'in güvenlik politikalarına kendilerinin karar vereceğini belirterek NATO'ya girmeyi düşünmediklerini söyledi.

İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, İsveç'in güvenlik politikalarına kendilerinin karar vereceğini belirterek NATO'ya girmeyi düşünmediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın "Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır." sözlerine İsveç'ten cevap geldi.

Başbakan Andersson yaptığı açıklamada, İsveç'in güvenlik politikalarına kendilerinin karar vereceğini belirtti.

NATO'ya girmeyi düşünmediklerini aktaran Andersson, Rusya'nın İsveç sınırlarında endişe verecek bir tehdidinin ve askeri hareketliliğinin olmadığını ifade etti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise Finlandiya'da NATO üyeliği konusundaki tartışmanın " Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından değiştiğini" söyledi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı ise "NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık" açıklaması yapmıştı.

Finlandiya ve İsveç NATO üyesi olmamalarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı dünkü NATO Olağanüstü Zirvesi'ne katılmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya, Rusya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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