İsveç'ten Türkiye'nin NATO vetosuna "diplomatik çözüm" vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'ten Türkiye'nin NATO vetosuna "diplomatik çözüm" vurgusu

01.06.2022 14:57
İsveç'ten Türkiye'nin NATO vetosuna "diplomatik çözüm" vurgusu

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesi konusunda ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştığını söyledi.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesi konusunda ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştığını söyledi.

Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) konuşan, Hultqvist, ülkesinin NATO üyelik sürecinin tarafsız ve barışçı statüden vazgeçme anlamına gelmediğini belirterek, "Barışı ve barışçıl çözümleri üretmeye çalıştığımız değerlerimiz Avrupa'daki diğer ülkelerle aynı değerler." dedi.

Hultqvist, Ukrayna'daki savaşın İsveçlilerin NATO'ya katılma konusundaki düşüncelerini ve Avrupa'daki durumu "temelden" değiştirdiğini vurgulayarak, "Ancak saf değiliz, etrafımızdaki gelişmeleri görüyoruz ve bu durumdan bir sonuç çıkarmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin nükleer silah depolama ihtimalinin gündemde olmadığını vurgulayan Hultqvist, NATO'ya katılmaları halinde Rusya'ya karşı caydırıcılık maksadıyla tatbikatlara katılacaklarını dile getirdi.

Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesiyle ilgili olarak ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN İTTİFAKA KATILMA ISRARI, NATO'NUN GÜNDEMİNE GEREKSİZ BİR MADDE EKLEMİŞTİR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN İTTİFAKA KATILMA ISRARI, NATO'NUN GÜNDEMİNE GEREKSİZ BİR MADDE EKLEMİŞTİR NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya, Erdoğan'dan uyarı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmeyecek NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya, Erdoğan'dan uyarı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmeyecek
Kaynak: AA

Finlandiya, Türkiye, Alman, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'ten Türkiye'nin NATO vetosuna 'diplomatik çözüm' vurgusu - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:15:17. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç'ten Türkiye'nin NATO vetosuna "diplomatik çözüm" vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement