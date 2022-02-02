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İsveç'ten Ukrayna'ya yaklaşık 5,4 milyon dolar yardım - Son Dakika

İsveç'ten Ukrayna'ya yaklaşık 5,4 milyon dolar yardım

02.02.2022 16:29
İsveç'ten Ukrayna'ya yaklaşık 5,4 milyon dolar yardım

İsveç hükümeti, reformları desteklemek ve ülkenin direncini artırmak için Ukrayna'ya 50 milyon kron (yaklaşık 5 milyon 400 bin dolar) yardım yapacağını duyurdu.

İsveç hükümeti, reformları desteklemek ve ülkenin direncini artırmak için Ukrayna'ya 50 milyon kron (yaklaşık 5 milyon 400 bin dolar) yardım yapacağını duyurdu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesinde, İsveç'in Ukrayna'ya tam desteği konusunda güvence verdiğini belirtti.

İsveç ile Ukrayna'nın tarihi ilişiklerinin uzun bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Linde, "Dirençli Ukrayna için Ortaklık Fonu" çerçevesinde İsveç'in Ukrayna'ya 50 milyon kron yardım yapacağını kaydetti.

Linde, "Bu yardım ile amacımız Ukrayna'nın reform çabalarını desteklemek ve ülkenin direncini artırarak güvenlik güçlerinin kapasitesini güçlendirmek. Çünkü Rusya'nın kabul edilemez talepleri var. Bu talepler sadece Ukrayna'yı değil, İsveç ve tüm Avrupa güvenlik düzenini etkiliyor." ifadelerini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, dolar, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'ten Ukrayna'ya yaklaşık 5,4 milyon dolar yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'ten Ukrayna'ya yaklaşık 5,4 milyon dolar yardım - Son Dakika
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