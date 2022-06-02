İsveç'ten Ukrayna'ya yaklaşık 95 milyon avro değerinde askeri yardım - Son Dakika
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İsveç'ten Ukrayna'ya yaklaşık 95 milyon avro değerinde askeri yardım

02.06.2022 16:27
İsveç'ten Ukrayna'ya yaklaşık 95 milyon avro değerinde askeri yardım

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Ukrayna'ya yaklaşık 95 milyon avro tutarında yeni askeri yardım yapılacağını bildirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Ukrayna'ya yaklaşık 95 milyon avro tutarında yeni askeri yardım yapılacağını bildirdi.

Linde, söz konusu yardımı Twitter hesabından duyurarak, Ukrayna'ya 4 destek paketini içeren yardım yapılacağını belirtti.

Linde, "İsveç, Ukrayna'ya gemisavar füzeleri, tanksavar silahları ve mühimmat dahil 12,7 mm uçaksavar gönderecek. Bu 4 destek paketini içeren yardım, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yapılan mali katkıyı da içermektedir. Yardımın toplam tutarı 95 milyon avrodan fazla. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı durmalı." ifadesini kullandı.

İsveç hükümeti, 25 Mayıs'ta Ukrayna'ya yeni askeri yardım göndereceğini duyurmuştu. Ukrayna'ya yüksek oranda askeri destek verileceği, gizlilik nedeniyle desteğin mahiyetinin açıklanmayacağı belirtilmişti.

İsveç, Ukrayna'ya daha önce 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıda göndermişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveç'ten Ukrayna'ya yaklaşık 95 milyon avro değerinde askeri yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç'ten Ukrayna'ya yaklaşık 95 milyon avro değerinde askeri yardım - Son Dakika
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