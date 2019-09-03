Son Dakika Haberleri: İsveç'ten Yemen'de Stockholm Anlaşması'nın uygulanması çağrısı
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İsveç'ten Yemen'de Stockholm Anlaşması'nın uygulanması çağrısı

4 saat önce

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, Yemen'de Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasının önemine işaret ederek, ülkedeki krizin acilen siyasi çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

İsveç'ten Yemen'de Stockholm Anlaşması'nın uygulanması çağrısı, System.String[]

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, Yemen'de Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasının önemine işaret ederek, ülkedeki krizin acilen siyasi çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Orta Doğu turu çerçevesinde Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Wallstrom, Şarku'l Avsat gazetesine yaptığı açıklamada, Stockholm Anlaşması'nın Yemen'de siyasi sürecin temel ögelerinden biri olduğunu kaydetti.

Bu anlaşmanın uygulanmasını arzu ettiklerini belirten Wallstrom, ülkedeki krizin acilen siyasi çözüme kavuşturulması gerektiğini bildirdi.

Wallstrom, uluslararası toplumun Yemen'deki durumu yakından takip ettiğini, insani krizin sona ermesini, ülkede barış ve istikrarın sağlanmasını istediğini ifade ederek, İsveç'in, Suudi Arabistan'ın Aden'deki kriz konusunda diyalog çağrısını desteklediğini de aktardı.

Margot Wallstrom, ülkesinin bölgede gizli bir gündemi bulunmadığını ve yalnızca Yemen halkının çektiği acıların sona ermesini ümit ettiğini bildirdi.

Yemenli taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde 6-13 Aralık 2018'de yapılan istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

İran ve Suriye

Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı, gazeteye İran ve Suriye konularında da açıklamalarda bulundu.

Wallstrom, Tahran yönetiminin, İran Devrim Muhafızları Ordusunun temmuz ayında Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle el koyduğu İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno Impero'yu serbest bırakması ve Hürmüz Boğazı'nda denizciliğin güvence altına alınmasının temin edilmesi çağrısı yaptı.

Suriye meselesinde Stockholm yönetimi ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir anayasa komisyonu kurulmasını beklediğini belirten Wallstrom, "muteber" siyasi sürece olan ihtiyacın altını çizdi.

Wallstrom, İsveç'in Suriye halkının insani ihtiyaçlarını desteklemeyi sürdüreceğini de kaydetti.

Stockholm, Yemen, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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