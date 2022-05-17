İsveç: "Tüm soru işaretlerini görüşmek ve düzeltmek için Türkiye'ye gitmeye hazırız" - Son Dakika
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İsveç: "Tüm soru işaretlerini görüşmek ve düzeltmek için Türkiye'ye gitmeye hazırız"

17.05.2022 21:07
İsveç: "Tüm soru işaretlerini görüşmek ve düzeltmek için Türkiye'ye gitmeye hazırız"

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Tüm soru işaretlerini görüşmek ve düzeltmek için Türkiye'ye gitmeye hazırız" dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Tüm soru işaretlerini görüşmek ve düzeltmek için Türkiye'ye gitmeye hazırız" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile İsveç'in başkenti Stockholm'de ortak basın toplantısı düzenleyen İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin muhtemel NATO üyeliğine ve Türkiye'nin üyelik konusundaki çekincelerine değindi. Türkiye ile NATO için temas kurmaya çalıştıklarını ifade eden Andersson, "Türkiye ile ikili diyalog kurmayı dört gözle bekliyoruz ve elbette bu süreçte diğer NATO üyeleriyle de ikili diyaloglarımız olacak. NATO'ya girdikten sonra ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için bir fırsat görüyorum" dedi.

NATO üyeliği konusunda Türkiye'yi ziyaret etmeye hazır olduklarını belirten Andersson, "Türkiye ile temas kurmaya çalışıyoruz. Tüm soru işaretlerini görüşmek ve düzeltmek için Türkiye'ye gitmeye hazırız" dedi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA YARIN NATO ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURACAK

Andersson ve Niinisto, yarın NATO üyeliği için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'na birlikte başvuruda bulunacaklarını belirtti.

BİDEN, 19 MAYIS'TA ANDERRSON VE NİİNİSTO'YU BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAYACAK

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 19 Mayıs'ta İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto'yu Beyaz Saray'da ağırlayacağı ifade edildi. Açıklamada, liderlerin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini, Avrupa'nın güvenliğini, bir dizi küresel meselede yakın ortaklığın güçlendirilmesini ve Ukrayna'ya destek konularını ele alacakları aktarıldı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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