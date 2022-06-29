İsveç: Türkiye ile İsveç suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracak - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç: Türkiye ile İsveç suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracak

29.06.2022 10:02
İsveç: Türkiye ile İsveç suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracak

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracaklarını söyledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracaklarını söyledi.

Andersson, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzaladığı üçlü muhtıranın ardından bu sabah Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye açıklamalarda bulundu.

Andersson, "Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracağız. Terörle nasıl mücadele ettiğimizi uluslararası hukuk çerçevesinde konuşup anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Süreci yapıcı olarak değerlendiren Andersson, "Müzakereyi yürüten arkadaşlarımızla çalıştık, Erdoğan ile telefon görüşmeleri yaptık. Bir odada üç kişi oturuyorsa ve anlaşmak istiyorsa, bunu yapabilirsiniz." dedi.

Andersson, "Bu süreçte kim daha çok taviz verdi" sorusunu ise cevaplamak istemedi.

Bu arada, terör örgütü YPG/ PKK destekçisi bağımsız milletvekili Aminah Kakabaveh, Türkiye ile üçlü muhtıra imzalanmasına ilişkin "kendileri için kara bir gün olduğunu" belirterek, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermek için çalışmalara başlayacağını söyledi.

TV4 televizyonuna açıklamalarda bulunan Kakabaveh, Linde hakkında gensoru önergesi vermek için mecliste 35 milletvekilinin imzasının gerektiğini ve bu yönde hareket edecek 35 milletvekilinin de mecliste bulunduğunu iddia etti.

YORUMLAR
500
ABD basını 'flaş gelişme' olarak duyurdu! Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra büyük yankı uyandırdı ABD basını 'flaş gelişme' olarak duyurdu! Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra büyük yankı uyandırdı Stoltenberg: Finlandiya, İsveç ve Türkiye çok daha yakın iş birliği yapacak Stoltenberg: Finlandiya, İsveç ve Türkiye çok daha yakın iş birliği yapacak
Kaynak: AA

Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç: Türkiye ile İsveç suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:07 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru tarihi belli oldu!
10:50 Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
10:33 Adana'nın ünlü tatlıcısı Kadayıfçı Olcay'ı kurşuna dizen katilin ilk vukuatı değilmiş! Ağabeyini de pompalı tüfekle öldürmüş
10:25 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 16,67 seviyesinden işlem görüyor
10:09 Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım
10:07 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı
09:54 Asgari ücret ne kadar zamlanacak? Merakla beklenen toplantı bugün, işte masadaki formül ve rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 11:14:32. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç: Türkiye ile İsveç suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement