İsveç-Türkiye maçı öncesi tüm zamanların rekor bilet satışı - Son Dakika
Son Dakika Spor İsveç-Türkiye maçı öncesi tüm zamanların rekor bilet satışı - Son Dakika Spor

İsveç-Türkiye maçı öncesi tüm zamanların rekor bilet satışı

7 saat önce

2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'nda bugün İsveç ile A Milli Erkek Takımı arasında Ericsson Globen Arena'da oynanacak karşılaşma için rekor sayıda biletin satıldığı kaydedildi.

İsveç-Türkiye maçı öncesi tüm zamanların rekor bilet satışı, System.String[]

2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'nda bugün İsveç ile A Milli Erkek Takımı arasında Ericsson Globen Arena'da oynanacak karşılaşma için rekor sayıda biletin satıldığı kaydedildi.


İsveç Basketbol Federasyonu Sözcüsü Johannes Wohlert, "Sihirli sınırı aştık" şeklinde yaptığı açıklamada, karşılaşma öncesi 11 bin biletin satıldığını duyurdu.


Önceki rekorun 2018 yılında yine Türkiye maçında kırıldığını aktaran Wohlert, "2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Türkiye ile Stockholm Hovet Arena'da oynanan maçta 8 bin 46 ile seyirci rekoru kırmıştık. Bu yüzden bugünkü Türkiye maçını Ericsson Globen Arena'ya aldık." ifadelerini kullandı.


Dört bin biletin Türk seyircisi tarafından alındığını kaydeden Wohlert, akşam Stockholm'ü büyük bir şölenin beklediğini söyledi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:41 
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