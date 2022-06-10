İsveç, Türkiye'nin çekinceleri konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç, Türkiye'nin çekinceleri konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemeyi hedefliyor

10.06.2022 13:25
İsveç, Türkiye'nin çekinceleri konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemeyi hedefliyor

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO üyelik başvurusuna ilişkin, hedeflerinin Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek olduğunu söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO üyelik başvurusuna ilişkin, hedeflerinin Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek olduğunu söyledi.

Linde, İsveç Parlamentosunda dış politikaya yönelik hazırladıkları beyannameyi sundu.

Türkiye ile NATO konusunda süren müzakerelere atıfta bulunan Linde, "İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin güvenliğine de dayanışma içinde katkı sunacak. Hedefimiz Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek. Terörizme karşı mücadelede de benzer düşünenlerle ortak hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Terörü kınadığını da vurgulayan Linde, 1 Temmuz'da yeni terör yasasının yürürlüğe gireceğini ve yasanın sıkılaştırıldığını kaydetti.

Linde, İsveç'in NATO üyeliği dahilinde silah ihracatı koşullarını değiştirebileceğini aktardı.

Linde'ye, terör örgütü YPG/ PKK destekçisi milletvekili Kakabaveh ile yapılan anlaşmaya ilişkin eleştiri

Hristiyan Demokratlar Partisi milletvekili Mikael Oscarsson da Linde'ye, bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptıkları PKK/YPG'ye destek anlaşmasına dikkati çekerek, eleştirilerde bulundu.

Oscarsson, Linde'ye, "'Vahşi bir siyasi' Kakabaveh ile partiniz Sosyal Demokratların yaptığı anlaşma ortada durdururken Türkiye ile nasıl bir müzakere yapmayı sürdüreceksiniz?" şeklinde soru yöneltti.

Linde ise Kakabaveh'e "vahşi siyasi" demenin küçültücü bir dil olduğunu ve buna itiraz ettiğini vurgularken, Türkiye ile bir çözüme ulaşmak için müzakere yaptıklarını hatırlattı.

YORUMLAR
500
Çavuşoğlu Çek basınına yazdı: 'Uygulanabilir herhangi bir çözüm, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumalı' Çavuşoğlu Çek basınına yazdı: 'Uygulanabilir herhangi bir çözüm, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumalı' İsveç: 'NATO konusunda Türkiye ile müzakerelerde yapıcı ilerlemek istiyoruz' İsveç: 'NATO konusunda Türkiye ile müzakerelerde yapıcı ilerlemek istiyoruz'
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Milletvekili, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç, Türkiye'nin çekinceleri konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemeyi hedefliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:20 Milli futbolcu Ozan Kabak Türkiye'ye geri mi dönüyor? Süper Lig ekibinden büyük transfer hamlesi
12:59 Kadıköy metrosunda bıçak çeken ve 18 yıl hapisle yargılanan saldırgan tahliye edildi
12:54 Mersin'de taksiciler akaryakıta gelen zamlara isyan etti! Meydanda toplanıp kontak kapattılar
12:45 Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:33 Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
11:58 Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 13:33:01. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç, Türkiye'nin çekinceleri konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement