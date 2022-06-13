İsveç: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz, çözüm için çalışıyoruz - Son Dakika
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İsveç: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz, çözüm için çalışıyoruz

13.06.2022 17:51

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldığını, çözüm için Finlandiya ile çalıştıklarını söyledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldığını, çözüm için Finlandiya ile çalıştıklarını söyledi.

Andersson, başkent Stockholm'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Andersson, "Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz ve bunları Finlandiya ile birlikte çözmeye çalışıyoruz. NATO'ya ve üye ülkelere sunacak çok şeyimiz var. İsveç ve Finlandiya, Türkiye de dahil olmak üzere NATO ülkelerine güvenlik katkısında bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg de Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesiyle ilgili ifade ettiği endişeler hakkında iki ülke ile de yakın diyalog içinde olduğunu vurgulayarak, İsveç'in terörle mücadele mevzuatını değiştirmeye başlamasını ve müstakbel bir NATO üyesi olarak silah ihracatı için yasal çerçeve sağlayacak olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bu iki gelişmenin Türkiye'nin endişelerini gidermek için kilit önemde olacağını belirten Stoltenberg, mümkün olan en kısa sürede bunların giderilip İsveç ve Finlandiya'nın üye olmasını sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Liderler "Turkey" yerine "Türkiye" dedi

Stoltenberg ve Andersson'un konuşmalarında İngilizcede "Turkey" yerine "Türkiye" ismini kullanması da dikkati çekti.

Stoltenberg dün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile de basın toplantısı düzenlemiş, iki lider yine "Türkiye" demişti.

Ay başında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adı "Türkiye" olarak tescil edilmiş, NATO'ya da bu yönde bildirim yapılmıştı.

İsveç: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz, çözüm için çalışıyoruz
İsveç: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz, çözüm için çalışıyoruz
İsveç: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz, çözüm için çalışıyoruz
İsveç: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz, çözüm için çalışıyoruz
İsveç: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz, çözüm için çalışıyoruz

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz, çözüm için çalışıyoruz - Son Dakika

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