İsveç: Türkiye'ye silah ihracatı yapabiliriz - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç: Türkiye'ye silah ihracatı yapabiliriz

29.05.2022 21:42
İsveç: Türkiye'ye silah ihracatı yapabiliriz

İsveç, bugünkü koşullarda Türkiye'ye silah ihracatı yapabileceğini açıkladı.

İsveç, bugünkü koşullarda Türkiye'ye silah ihracatı yapabileceğini açıkladı.

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelere ilişkin Expressen gazetesine açıklamada bulundu.

İsveç savunma komisyonunun talep ettiği koşullarda silah ihracatı yaptıklarını kaydeden Evertsson, "Türkiye'nin şu an bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyorlar. Savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz. Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz." ifadelerini kullandı.

Evertsson, İsveç yapımı tanksavar AT-4 silahlarının terör örgütü PKK'nın eline nasıl geçtiğine ilişkin soruya ise "Biz, bu silahları örgütlere ihraç etmiyoruz. Bu, söz konusu silahların ABD'nin lisansı altında da üretiliyor olması ve bunların üçüncü ülkelere gönderilmesine izin verilmemesi koşuluna dikkat etmemizden kaynaklanıyor olabilir." yanıtını verdi.

ISP, 15 Ekim 2019'da Türkiye'ye silah satışını yasaklamıştı.

Devlet radyosu SR'nin haberine göre, bu tarihten sonra 3 İsveç merkezli özel silah üreticisi şirketin, Türkiye'ye silah satma isteği kabul edilmemişti.

YORUMLAR
500
Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller Erdoğan'dan Türkiye'ye gelen İsveç ve Finlandiya heyetlerine tepki: Hala caddelerinde teröristleri gezdiriyorlar! Bunlar dürüst ve samimi değiller
Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Silah, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç: Türkiye'ye silah ihracatı yapabiliriz - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 21:47:14. #1.12#
SON DAKİKA: İsveç: Türkiye'ye silah ihracatı yapabiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement