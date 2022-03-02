İsveç, Ukrayna'ya çok sayıda sağlık malzemesi gönderiyor - Son Dakika
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İsveç, Ukrayna'ya çok sayıda sağlık malzemesi gönderiyor

02.03.2022 15:32
İsveç, Ukrayna'ya çok sayıda sağlık malzemesi gönderiyor

İsveç Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, Ukrayna'nın sağlık hizmetlerini desteklemek için bu ülkeye çok sayıda sağlık malzemesi göndereceklerini söyledi.

İsveç Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, Ukrayna'nın sağlık hizmetlerini desteklemek için bu ülkeye çok sayıda sağlık malzemesi göndereceklerini söyledi.

Hallengren, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya yardım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Ukrayna'nın zor günler geçirdiğine işaret eden Hallengren, "Bir milyon maske, 10 bin bandaj, 100 bin litre alkol ve koruyucu ekipman en yakın zamanda Ukrayna'ya teslim edilecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna'dan hasta ve yaralı almaya da hazır olduklarını vurgulayan Hallengren, tıbbi tahliye olarak adlandırılan Ukrayna'dan hasta getirme olanaklarını da gözden geçirdiklerini kaydetti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 27 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Ukrayna'ya askeri yardım yapmaya karar verdiğini söylemişti.

Andersson, 5 bin AT4 tanksavar silahı, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri miğfer, 135 bin askere yetecek hazır gıda göndereceklerini ve insani yardım için 50 milyon avro ilave destek vereceklerini açıklamıştı.

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Ukrayna, Alkol, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç, Ukrayna'ya çok sayıda sağlık malzemesi gönderiyor - Son Dakika


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