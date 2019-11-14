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Isveç ve Danimarka'da evlilik hakkı elde eden eşcinsellerde intihar yarıya düştü
7 saat önce
İskandinav ülkeleri Danimarka ile İsveç'te eşcinsel evliliklerin yasallaştırılmasından bu yana eşcinseller arasındaki intihar oranlarının önemli ölçüde düştüğü tespit edildi
İskandinav ülkeleri Danimarka ile İsveç'te eşcinsel evliliklerin yasallaştırılmasından bu yana eşcinseller arasındaki intihar oranlarının önemli ölçüde düştüğü tespit edildi.
Danimarka İntihar Önleme Araştırma Enstitüsü ile Stockholm Üniversitesi tarafından yapılan ortak çalışmada, 1989-2002 ve 2003-2016 dönemlerinde eşcinsel ve heteroseksüel bireylerdeki intihar oranlarını karşılaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:01
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