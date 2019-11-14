Son Dakika Haberleri: Isveç ve Danimarka'da evlilik hakkı elde eden eşcinsellerde intihar yarıya düştü
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Isveç ve Danimarka'da evlilik hakkı elde eden eşcinsellerde intihar yarıya düştü

7 saat önce

İskandinav ülkeleri Danimarka ile İsveç'te eşcinsel evliliklerin yasallaştırılmasından bu yana eşcinseller arasındaki intihar oranlarının önemli ölçüde düştüğü tespit edildi

Isveç ve Danimarka'da evlilik hakkı elde eden eşcinsellerde intihar yarıya düştü, System.String[]

İskandinav ülkeleri Danimarka ile İsveç'te eşcinsel evliliklerin yasallaştırılmasından bu yana eşcinseller arasındaki intihar oranlarının önemli ölçüde düştüğü tespit edildi.


Danimarka İntihar Önleme Araştırma Enstitüsü ile Stockholm Üniversitesi tarafından yapılan ortak çalışmada, 1989-2002 ve 2003-2016 dönemlerinde eşcinsel ve heteroseksüel bireylerdeki intihar oranlarını karşılaştırıldı.

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Danimarka, İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:01 
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