İsveç ve Danimarka, Johnson and Johnson'ın aşısının kullanımını durdurdu - Son Dakika

İsveç ve Danimarka, ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddiası nedeniyle durdurdu.

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü Epidemiyologu Anders Tegnell, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA), Johnson and Johnson'un ürettiği aşının pıhtılaşmaya neden olup olmadığını araştırdığını ve sonuca göre hareket edeceklerini söyledi.

Tengel, "EMA'nın araştırmasının sonucunu ve ABD'den bilgi bekliyoruz. Bu süre içinde Johnson and Johnson aşısının kullanılmasına ara verdik." ifadelerini kullandı.

Danimarka da askıya aldı

Öte yandan İskandinavya'nın diğer ülkesi Danimarka'nın da Johnson and Johnson'ın aşısının kullanımını askıya aldığı bildirildi.

Danimarka Halk Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, EMA'nın araştırmasının sonucuna göre, aşının kullanılıp kullanılmayacağına karar verileceği belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 4 Nisan'da Johnson and Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladığını duyurmuştu.