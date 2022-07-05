İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolleri imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolleri imzalandı

05.07.2022 12:20

NATO üyesi ülkelerin temsilcileri, İsveç ve Finlandiya'nın İttifaka katılım protokollerini imzaladı.

NATO üyesi ülkelerin temsilcileri, İsveç ve Finlandiya'nın İttifaka katılım protokollerini imzaladı.

Madrid'de 29-30 Haziran'da yapılan zirvede iki ülkenin İttifaka davet edilmesi yönünde alınan karar doğrultusunda formaliteleri tamamlamak için NATO üyesi 30 ülkenin temsilcileri, Brüksel'deki karargahta bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hem iki ülke hem ortak güvenlik için tarihi bir an olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilerek, Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıra neticesinde ortak bir noktaya varıldığını ifade eden Stoltenberg, "Halklarımız daha güvenli olacak." dedi.

Stoltenberg, iki ülkenin en yeni üyeler olmasıyla ilgili onay sürecinin bugün itibarıyla başladığını dile getirerek, NATO'nun kapılarının Avrupa demokrasilerine açık olduğunu vurguladı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da "Terörizm hepimiz için ciddi bir tehdit." ifadesini kullanarak, ülkesinin NATO'nun güvenliğine katkıda bulunacağına işaret etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de ülkesinin gelecek NATO üyesi olarak, tüm müttefiklerin güvenliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

Katılım protokolleri tüm üyelerce imzalanacak

Protokollerin NATO üyesi ülkeler tarafından kendi ulusal yasaları ve prosedürleri uyarınca onaylanması gerekiyor. Tüm üye ülkeler, kendi onay süreçlerini tamamladıktan sonra Washington Antlaşması'nı saklayan ABD'ye yeni üyenin katılımını öngören protokolleri kabul ettiklerine dair bildirim yapıyor.

Bütün aşamalar tamamlanınca NATO Genel Sekreteri, yeni üyeleri İttifaka katılmaya çağırıyor.

Son olarak yeni üyeler de kendi ulusal yasal sürecini tamamlayarak katılım belgesini ABD'ye teslim ediyor ve katılım süreci tamamlanıyor.

Linde ve Haavisto'nun başkanlık ettiği heyetler, dün, NATO yetkilileriyle bir araya gelmiş, katılım müzakerelerini tamamlamıştı.

YORUMLAR
500
İsveç ve Finlandiya, NATO katılım müzakerelerini tamamladı İsveç ve Finlandiya, NATO katılım müzakerelerini tamamladı İsveç Başbakanı Andersson, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin net konuştu: Sözleşmeye uyacağız İsveç Başbakanı Andersson, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin net konuştu: Sözleşmeye uyacağız
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolleri imzalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:44 14 çocuğa işkence ve istismar suçlarından yargılanan Kur'an kursu müdürü ve hizmetlisi tutuklandı
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:14 Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 14:50:28. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolleri imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement