İsveç ve Finlandiya, pazartesi Türkiye'ye gelecek: Çantada iki teklif var - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali üzerine paniğe kapılan Baltık ülkeleri NATO'ya üye olmak için çalışmalara başladı. Terör örgütü PKK ve FETÖ'ye destek veren İsveç ve Finlandiya ise Türkiye'nin vetosuna takıldı. Yaşanan "veto krizi" dünya kamuoyunda gündem olurken, The Times gazetesi konu ile ilgili yayınladığı haberde Türkiye'ye geniş çaplı yer ayırdı.

DIŞ BASININ GÜNDEMİ TÜRKİYE'NİN ŞARTLARI

The Times gazetesi 'NATO Rusya'nın kapı eşiğinde Baltık füze kalkanı kurmaya zorlanıyor' başlığıyla sunduğu haberde Türkiye'ye üç paragraf ayırdı. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin önünde daha ciddi bir engel olduğunu kaydeden The Times, Ankara'yı ziyaret edecek diplomatların 2019'da başlayan silah ambargosunun kaldırılması ve PKK'ya karşı çetin önlemlerin alınmasını teklif edebileceğini yazdı.

33 TERÖRİSTİN İADESİ TEKLİFİNİ REDDETTİLER

Öte yandan Finlandiya ve İsveç, ülkelerinde bulunan FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini duyurdu. Türkiye Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi; İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlatmıştı. Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi. İade taleplerinden 19'una ret cevabı verilirken 5'i de süreç içerisinde 2 ülke tarafından yanıtsız bırakıldı. Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili süreç sürüyor.

"İKİ ÜLKENİN TERÖRİSTLERE KARŞI TAVRI NET DEĞİL"

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın tarafından planlanan Türkiye ziyareti hakkında konuştu. Baltık ülkelerinin terör örgütü üyelerine yaklaşımını eleştiren Erdoğan "Her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp, 'Biz karşıyız' deseler bile ki, tam aksine teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var.

"BİR DELİKTEN İKİ KEZ MÜSLÜMAN SOKULMAZ"

Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı, o dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı." ifadelerine yer verdi.

"BİZ BUNLARIN NEYİNE GÜVENECEĞİZ "

Konuşmasının devamında İsveç ve Finlandiya'nı NATO'ya girmesi halinde birliğin "güvenlik" olmaktan çıkacağını vurgulayan Erdoğan "Şimdi ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; peki NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip, orada bunları konuşturtuyorlar, özel davetler çıkartıyorlar. Hatta ve hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz. Ha pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların, bu süreç içerisinde NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü o zaman NATO güvenlik olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Biz sokulduğumuz yerden bir daha sokulamayız. Kusura bakmasınlar." dedi.

NATO tartışmalarının ışığında Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da PKK flaması