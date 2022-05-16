İsveç ve Finlandiya, teröristleri iade etmiyor - Son Dakika
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İsveç ve Finlandiya, teröristleri iade etmiyor

16.05.2022 13:14
İsveç ve Finlandiya, teröristleri iade etmiyor

NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, ülkelerinde barınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK üyesi teröristleri Türkiye'ye iade etmiyor.

NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, ülkelerinde barınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK üyesi teröristleri Türkiye'ye iade etmiyor.

'33 kişiden hiçbiri iade edilmedi'

Adalet Bakanlığından edinilen bilgiye göre Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi, İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı. Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt verilmedi.

İade taleplerinden 19'una ret cevabı verilirken, 5'i de süreç içerisinde 2 ülke tarafından yanıtsız bırakıldı. Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili süreç devam ediyor. - ANKARA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Finlandiya, İsveç, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsveç ve Finlandiya, teröristleri iade etmiyor - Son Dakika


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