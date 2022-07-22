İsveç ve Letonya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç ve Letonya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

22.07.2022 22:04
İsveç ve Letonya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

İsveç ve Letonya, İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

İsveç ve Letonya, İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin, Rusya nedeniyle Ukrayna'da aylardır mahsur kalan tahılın ihracatına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Linde, "Küresel gıda krizini hafifletme çabalarınız için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmadan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Tahıl ihracatı konusundaki anlaşmayı görmenin güzel olduğunu belirten Rinkevics, "BM ve Türkiye'nin anlaşmayı kolaylaştırma çabalarını takdir ediyorum. Bu anlaşmanın özellikle Rusya tarafından tam olarak uygulanacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, bugün İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

YORUMLAR
500
İtalya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı İtalya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı Türkiye tahıl koridoru anlaşmasında uygulamanın da kalbi oluyor Türkiye tahıl koridoru anlaşmasında uygulamanın da kalbi oluyor
Kaynak: AA

İstanbul, Ukrayna, Letonya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç ve Letonya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:36 AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz
19:53 Rusya'nın "hasım ülkeler" listesi uzuyor! 5 ülkeyi daha listeye eklendi
19:46 Mersin'de korkunç kaza: Tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi feci şekilde can verdi
18:57 Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
18:42 İstanbul'da düzenlenen tahıl sevkiyatı anlaşmasında sürpriz isim! Rus milyarder Roman Abramovich de törene katıldı
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 22:04:28. #1.12#
SON DAKİKA: İsveç ve Letonya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement