İsveçli Aşırı Sağcılar, Nefrette Sınır Tanımıyor
1 saat önce
EXPO dergisinin haberine göre aşırı sağcı ve ırkçı bir grup, üzerinde cami ve ateş resimleriyle 'Bölgendeki camiyi yak' yazan tişörtler yaptırdı.
EXPO dergisinin haberine göre aşırı sağcı ve ırkçı bir grup, üzerinde cami ve ateş resimleriyle 'Bölgendeki camiyi yak' yazan tişörtler yaptırdı. Grup, sosyal medya hesaplarından reklamını yaptıkları bu tişörtleri 16 Euro'ya satışa çıkardı. Cami ve mescitleri hedef haline getiren ırkçıların, ülkedeki nefreti körüklediği yorumları yapıldı. Sosyal Demokrat Parti
Genel Sekreteri Lena Radström Baastad, camilerin yakılmasını talep eden tişörtlerin bastırılmasına tepki gösterdi. Baastad, "Sosyal medyada yayılan nefret tüm ülkeyi zehirliyor. Irkçı grupların bu tür nefret içeren faaliyetleri ve hedef göstermeleri engellenmelidir" dedi. İsveç
'te son yıllarda camilere dönük saldırılarda büyük artış yaşandı. Uppsala
Üniversitesinin hazırladığı rapora göre 2018'de 38 cami ve mescit saldırıya uğradı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:03
Reynman, Aleyna Tilki'nin 'İlk Gün İzlenme Rekoru' nu Elinden Aldı
Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı
Oy İsterken Söylediği Sözleri Tartışma Yaratan Eski Bakan İsmet Yılmaz: 'Cennet Beratı Alırım' Demedim
Bahar Candan, Son Haliyle Takipçilerini Şaşırttı