Son Dakika Haberleri: İsveçli Aşırı Sağcılar, Nefrette Sınır Tanımıyor

İsveçli Aşırı Sağcılar, Nefrette Sınır Tanımıyor

1 saat önce

EXPO dergisinin haberine göre aşırı sağcı ve ırkçı bir grup, üzerinde cami ve ateş resimleriyle 'Bölgendeki camiyi yak' yazan tişörtler yaptırdı.

İsveçli Aşırı Sağcılar, Nefrette Sınır Tanımıyor, System.String[]
EXPO dergisinin haberine göre aşırı sağcı ve ırkçı bir grup, üzerinde cami ve ateş resimleriyle 'Bölgendeki camiyi yak' yazan tişörtler yaptırdı. Grup, sosyal medya hesaplarından reklamını yaptıkları bu tişörtleri 16 Euro'ya satışa çıkardı. Cami ve mescitleri hedef haline getiren ırkçıların, ülkedeki nefreti körüklediği yorumları yapıldı. Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Lena Radström Baastad, camilerin yakılmasını talep eden tişörtlerin bastırılmasına tepki gösterdi. Baastad, "Sosyal medyada yayılan nefret tüm ülkeyi zehirliyor. Irkçı grupların bu tür nefret içeren faaliyetleri ve hedef göstermeleri engellenmelidir" dedi.

İsveç'te son yıllarda camilere dönük saldırılarda büyük artış yaşandı. Uppsala Üniversitesinin hazırladığı rapora göre 2018'de 38 cami ve mescit saldırıya uğradı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:03 

İsveç, Güncel
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