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İsveçli atlet Armand Duplantis dünya rekoru kırdı
6 saat önce
Polonya'da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada İsveçli Milli atlet Armand Duplantis 6.17'lik atlayışı dünya rekoru kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:52 Kaynak: İHA
Polonya'da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada İsveçli Milli atlet Armand Duplantis 6.17'lik atlayışı dünya rekoru kırdı.
İsveçli atlet Armand Duplantis, Polonya'da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlama rekoru kırdı. 6.17'lik atlayış gerçekleştiren 20 yaşındaki sporcuyu eski dünya rekoruna sahip olan Fransız atlet Renaud Lavillenie sosyal medyadan tebrik etti. Lavillenie, gönderdiği mesajda, "Benim küçük kardeşim seni tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - STOCKHOLM
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