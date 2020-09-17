İsveçli atlet Duplantis, sırıkla atlamada açık hava rekorunu kırdı

İsveçli sporcu, 6,18 metreyle sırıkla atlama salon dünya rekorunu da elinde bulunduruyor.

Duplantis, Bubka'nın 1994'te elde ettiği dereceyi 26 yıl sonra geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Bir önceki rekor 6,14 metre ile Ukraynalı sırıkla atlama efsanesi Sergey Bubka'ya aitti.

İtalya 'nın başkenti Roma'da düzenlenen yarışlarda piste çıkan 20 yaşındaki Duplantis, 6,15 metre atlayarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

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