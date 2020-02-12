İsveçli bebek Alicia'nın tedavisi, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılacak (2) - Son Dakika

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İsveçli bebek Alicia'nın tedavisi, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılacak (2)
6 saat önce
İSVEÇLİ ANNE VE BABA MUTLUIda Svarvarefelt, Alicia'nın dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğini belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:19 Kaynak: DHA
İSVEÇLİ ANNE VE BABA MUTLU
Ida Svarvarefelt, Alicia'nın dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğini belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Ida Svarvarefelt, Alicia'nın doktoruyla görüştüklerini de kaydederek, buradaki hastanede olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Baba Ted Nyquist de kendilerine destek verenlere teşekkür ettiğini ve Antalya'daki hastanede olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
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