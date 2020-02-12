İsveçli bebek Alicia'nın tedavisi, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılacak (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsveçli bebek Alicia'nın tedavisi, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılacak (2) - Son Dakika

İsveçli bebek Alicia'nın tedavisi, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılacak (2)

6 saat önce

İSVEÇLİ ANNE VE BABA MUTLUIda Svarvarefelt, Alicia'nın dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğini belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

İsveçli bebek Alicia'nın tedavisi, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılacak (2), System.String[]

İSVEÇLİ ANNE VE BABA MUTLU

Ida Svarvarefelt, Alicia'nın dün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiğini belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Ida Svarvarefelt, Alicia'nın doktoruyla görüştüklerini de kaydederek, buradaki hastanede olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Baba Ted Nyquist de kendilerine destek verenlere teşekkür ettiğini ve Antalya'daki hastanede olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.


Akdeniz Üniversitesi, Türk Eğitim Derneği, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:19 Kaynak: DHA
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