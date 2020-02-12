İsveçli bebek Alicia'nın tedavisi AÜ Hastanesi'nde sürecek- ( ARŞİV) - Son Dakika

İsveçli bebek Alicia'nın tedavisi AÜ Hastanesi'nde sürecek

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist'in (38), erken doğumla dünyaya gelmesi nedeniyle yoğun bakıma alınan ancak günlük tedavi ücreti 1500 lirayı bulan kızları Alicia'nın tedavisi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde devam edecek.

İsveç'in Vara kentinden geçen yıl mayıs ayında Alanya'ya gelip, yerleşen Ida Svarvarefelt ve Ted Nyquist çiftinin, 17 Ocak günü Antalya 'da özel bir hastanede kız bebekleri dünyaya geldi. Erken doğumla 29 haftalıkken, 36 santim boyunda ve 910 gram ağırlığında doğan bebeğe, Alicia adı verildi. Kuvöze alınan bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve midesinde ise gaz ve enfeksiyon bulunduğu belirlendi. Bebek , yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Ted Nyquist ülkesi İsveç'te araba satışından elde ettiği gelirle bebeğin tedavi masraflarını karşılamaya çalıştı. Ancak tedavi gideri günde 1500 lirayı bulunca çift, sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya çok sayıda İsveçli ile İsveç'te yaşayan Türk destek verdi.

YARDIM KAMPANYASI SES GETİRDİ BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bebek için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Alicia, dün özel hastaneden kuvöz içerisinde alınarak, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Alicia'nın durumunun aynı olduğu belirtildi.

Anne Ida Svarvarefelt, Alicia'ya tüm testlerin yeniden yapılacağını söyledi.