İsveçli çift, erken doğan kızları alicia için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
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İsveçli çift, erken doğan kızları alicia için yardım kampanyası başlattı

6 saat önce

İsveçli çift, erken doğan kızları Alicia için yardım kampanyası başlattıANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist (38), ocak ayında erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia'nın günlük 1500 lirayı bulan hastane masraflarını karşılayabilmek...

İsveçli çift, erken doğan kızları Alicia için yardım kampanyası başlattı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist (38), ocak ayında erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia'nın günlük 1500 lirayı bulan hastane masraflarını karşılayabilmek için yardım kampanyası başlattı.

İsveç'in Vara kentinden geçen yıl mayıs ayında Alanya'ya yerleşen Ida Svarvarefelt ve Ted Nyquist çiftininü, 17 Ocak günü, Antalya'da özel bir hastanede kız bebekleri, dünyaya geldi. Erken doğumla 29 haftalık iken, 36 santim boyunda ve 910 gram ağırlığında doğan bebeğe, Alicia adı verildi. Kuvöze alınan bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve midesinde gaz ile enfeksiyon bulunduğu belirlendi. Bebek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Türkiye'de çalışmayan çiften Ted Nyquist ülkesi İsveç'te araba satışından elde ettiği gelirle bebeğin tedavi masraflarını karşılamaya çalıştı. Ancak tedavi gideri günde 1500 lirayı bulunca çift, Facebook'ta yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya çok sayıda İsveçli ile İsveç'te yaşayan Türk destek verdi. Çift, bir süre daha hastanede kalacak Alicia için yardım severlerin desteğini beklediklerini söyledi.

'GÜNLÜK 1500 LİRA GEREKİYOR'

Ida Svarvarefelt, "Bebeğimiz erken doğdu ve kuvöze konuldu. Beyin kanaması ve çeşitli sorunları var. Şimdi Alicia için Facebook'ta bir yardım kampanyası başlattık. İsveç'tekiler, burada yaşayan Türkler kampanyaya destek verdi. Hastanedeki tedavisi için günlük 1500 lira gerekiyor. 70 gün daha hastanede kalması planlanıyor. Alanya'da oturuyoruz. Geçen yıl taşındık. Ben çalışmıyorum, bebeğime bakıyorum" diye konuştu.

Ted Nyquist da ülkesinde araba satışı yaptığını anlatırken, Alanya'yı ve Antalya'yı çok sevdiklerini, daha önce çok kez tatil için geldiklerini anlattı. Alicia'yı bugün görebildiklerini kaydeden Ted Nyquist, "Onun bazı problemleri var" dedi.

İsveçli çift, erken doğan kızları alicia için yardım kampanyası başlattı

Türk Eğitim Derneği, Alanya, Ida, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:46 Kaynak: DHA
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