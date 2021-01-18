İsveçli çiftin 910 gram olarak dünyaya gelen bebekleri Alicia savaşı kazanıp 1 yaşına girdi - Son Dakika

İsveçli çiftin 910 gram olarak dünyaya gelen bebekleri Alicia savaşı kazanıp 1 yaşına girdi

İsveçli İda Svarvarefelt ile Norveçli Ted Nyquist çiftinin bebekleri Alicia, Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle yaşam mücadelesini kazandı.

İsveçli çift, kızları için özel konsept ve pasta hazırlayarak doğum gününü kutladı.

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 28 haftalık 910 gram ağırlığında doğan ve beyin kanaması nedeniyle bir süre yoğun bakımda kalan İsveçli İda Svarvarefelt ile Norveçli Ted Nyquist çiftinin bebekleri Alicia, Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle yaşam mücadelesini kazandı. İsveçli aile 9 kilograma ağırlığına ulaşan minik savaşçının 1'inci yaş gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Alanya'ya 2019 yılı mayıs ayında Alanya'ya yerleşen İsveç vatandaşı İda Svarvarefelt ve Norveçli Ted Nyquist'in 28 haftalıkken 17 Ocak 2020 tarihinde erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia, beyin kanaması geçirmesi, midesinde gaz ile enfeksiyon bulunması nedeniyle Antalya'daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Burada tedavisine başlanan bebeğin günlük masrafının bin 500 lirayı bulması üzerine masraflarını karşılamakta zorlanan çift, sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı. Seslerini duyurmaya çalışan aileye yardım için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi. Konuyla ilgilenen Bakan Koca, Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bebekle ilgilenilmesi için talimat verdi. Daha sonra Alicia bebek, ambulansla özel hastaneden alınarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı. Alicia, 3 ay süren tedavinin ardından 17 Nisan'da taburcu oldu. 3 aylık sürecin ardından kızlarını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan çift, minik Alicia'yı evlerine getirdi. Aradan geçen sürede sağlık bir şekilde gelişen Alicia, 9 gramıma ulaştı.

Minik savaşçı Alicia 1 yaşında

Alicia'nın ailesi birinci yaşına giren kızlarının doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı. İsveçli çift, kızları için özel konsept ve pasta hazırlayarak doğum gününü kutladı.

Doğum günü sonrası gazetecilere açıklama yapan Ted Nyquist, çok mutlu olduğunu söyledi. Nyquist, "Alicia 1 yaşına girdi. Geçtiğimiz bir sene boyunca birçok sıkıntı yaşadık. Hastanelere gittik geldik. Çok mücadele ettik, Alicia da çok mücadele etti. Zor günler yaşadık. Ama en nihayetinde Alicia bugün 1 yaşına bastı. Çok sağlıklı ve şu anda çok mutlu görünüyor. Biz de çok mutluyuz. Bizimle ilgilenen, bize yardımcı olan herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'ye teşekkür etmek istiyoruz" dedi.

"Her çocuk gibi büyüyecek, oynayacak"

Anne İda Svarvarefelt ise, "Alicia şu an 1 yaşında. O da biz de çok mutluyuz. Alicia'nın büyümesini bekliyoruz. Her çocuk gibi büyüyecek, oynayacak. Okula gidecek. Biz de bundan dolayı mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.