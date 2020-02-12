İsveçli çiftin bebeğine Sağlık Bakanlığı sahip çıktı - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl Alanya'ya yerleşen İsveç vatandaşı Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist (38), Ocak ayında erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia'nın özel hastanede günlük bin 500 lirayı bulan hastane masraflarını karşılamada zorlanmaları nedeniyle sosyal medyadan kampanya başlatarak seslerini duyurmaya çalışmışlardı.

İsveç'te yaşayan Konya'nın Kulu ilçesinden giden vatandaşlar yardım isteyen aile için durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettiler.



Konuyla ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Antalya İl müdürlüğüne bebekle ilgilenilmesi için talimat verdi.

Küvöz içerisindeki Alicia bebek yetkililer tarafından ambulansla özel hastaneden alınarak Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği İsveç Başkanı Özer Eken'in olayı bize aktarmasından itibaren çiftin bebeklerinin durumunu Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ilettik. Sayın Koca'da olayın yakından takip edilmesini istedi." dedi.



Sağlık Bakanlığının kendileri ile yakından ilgilendiği için teşekkür eden Ted Nyquist ve Ida Svarvarefelt çifti, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, sosyal medyada yardım kampanyasına İsveç'ten katılan İsveçli ve Türk vatandaşlarıda ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.