Son Dakika Haberleri: İsveçli Firmalar Türkiye Sanayisinde Enerji Verimliliğini Konuşacak

İsveçli Firmalar Türkiye Sanayisinde Enerji Verimliliğini Konuşacak

2 saat önce

İsveç Başkonsolosluğu ve İsveç Ticaret Ofisi Business Sweden, Türkiye sanayisinin enerji verimliliği konusundaki hedefleri ve Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren İsveçli firmaların çalışmalarına ilişkin olarak 8 Ocak'ta İsveç Başkonsolosluğu'nda basın toplantısı düzenliyor.

İsveçli Firmalar Türkiye Sanayisinde Enerji Verimliliğini Konuşacak, System.String[]
İsveç Başkonsolosluğu ve İsveç Ticaret Ofisi Business Sweden, Türkiye sanayisinin enerji verimliliği konusundaki hedefleri ve Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren İsveçli firmaların çalışmalarına ilişkin olarak 8 Ocak'ta İsveç Başkonsolosluğu'nda basın toplantısı düzenliyor.

Toplantıda, İsveç Başkonsolosu Therese Hydén ve Business Sweden Ülke Müdür Vekili Özlem Özden'in yanı sıra Business Sweden yetkilileri ile Türkiye'de enerji verimliliği konusunda faaliyet gösteren İsveçli şirketlerin yetkililer yer alacak.

İsveç Başkonsolosu Therese Hydén'ın, Türkiye-İsveç arasındaki ekonomik işbirliğine ilişkin verileri paylaşacağı toplantıda, Business Sweden Ülke Müdür Vekili Özlem Özden de Türk ve İsveçli firmaların enerji verimliliği konusundaki işbirlikleri ile bu alandaki çalışmaları geliştirmek amacıyla sonraki günlerde düzenlenecek olan konferansa ilişkin bilgiler verecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:29 Kaynak: DHA

İsveç, Türkiye, Ekonomi
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