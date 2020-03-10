İsveç Ticaret Ataşesi Edin Erkocevic, "İsveçli Firmaların Türkiye'de Yarattıkları Değer" araştırmasına katılan İsveçli şirketlerin, 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık periyotta Türkiye'nin gayri safi katma değerine 47,3 milyar TL'lik katkıda bulunduğunu bildirdi.

Türkiye ile İsveç arasındaki ticari ilişkilerin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yaşamına sunduğu katkıları ele alan "İsveçli Firmaların Türkiye'de Yarattıkları Değer" raporu tanıtıldı.

Raporun tanıtım toplantısında konuşan İsveç Ticaret Ataşesi Erkocevic, araştırma için 50 şirketin incelendiğini ifade ederek, araştırmaya katılan İsveçli şirketlerin, 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık periyotta Türkiye'nin gayri safi katma değerine 47,3 milyar TL'lik katkıda bulunduğunu bildirdi.

Erkocevic, 2019 yılı sonunda bu katkının şirket başına ortalama 252 milyon TL olarak gerçekleştiğini, yıllık toplam değerin de 12,6 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

Raporda yer alan istihdam rakamlarına da değinen Erkocevic, şunları kaydetti:

"İsveç şirketleri direkt, dolaylı ve ikincil istihdam yolları ile de istihdama katkıda bulunuyorlar. Araştırmaya katılan firmaların 2018 yılında doğrudan istihdam rakamları 28 bin kişiyi aştı. İsveçli şirketlerin çalışan sayısı 5 yıllık periyotta yüzde 36 büyüdü. İstihdam katkısı 2018'de 61 bin 900 kişiye ulaştı. Bu, çok açık bir şekilde İsveçli şirketlerin Türkiye'de büyüdüğünü, geliştiğini ve yatırım yaptığını göstermektedir. Ortalama olarak bakıldığında da yıllık istihdam büyüme oranı yüzde 7,7 civarında seyretmekte. 2019 yılı için ise öngörülen doğrudan istihdam 36 bin şeklinde. Bunun sebebi de bazı İsveçli şirketlerin Türk şirketlerini satın alması."

"İsveçli şirketler bünyesinde 1.000'den fazla Ar-Ge çalışanı bulunuyor"

Edin Erkocevic, İsveçli şirketlerin Türkiye'yi bir hub olarak kullandığını, böylelikle ihracata katkı sunduğunu ifade ederek, "Araştırmaya katılan firmalar arasındaki İsveçli en büyük 5 ihracatçı, 5 yıllık periyotta Türkiye'den 4,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi." dedi.

İsveç menşeli şirketlerin Türkiye'de gerçekleştirdikleri Ar-Ge çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Erkocevic, "İsveçli şirketler bünyesinde bugün yalnızca Ar-Ge departmanlarında 1.000'den fazla profesyonel çalışıyor. Buna ek olarak Türkiye'deki İsveç şirketlerinde, Ar-Ge çalışanlarının sayısında yüzde 18'lik artış gözleniyor." dedi.

Erkocevic, İsveçli şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği desteğin kadın yönetici istihdamında kendini gösterdiğini, İsveçli şirketlerde yöneticilerin neredeyse 3'te birinin kadın olduğunu söyledi.

İsveçli şirketlerin, Türkiye'deki faaliyetlerinde global sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak hareket ettiğini belirten Erkocevic, "Çok sayıda İsveçli firma Türkiye'de temiz çevre teknolojileri alanında üretim yapıyor ve bu sayede Türkiye'nin inovasyon ekosistemine katkıda bulunuyor." dedi.

"İsveçli şirketler Türkiye'de mutlu"

İsveç Ticaret Ataşesi Erkocevic, raporun geneline bakıldığında, İsveçli şirketlerin Türkiye'de mutlu olduklarının görüldüğünü, rakamların artış yönünde seyrettiğini söyledi.

Erkocevic, İsveç olarak, altyapı, inşaat, bilişim teknolojileri, veri merkezleri, yaşam birimleri, araştırma geliştirme faaliyetlerinin öncelikli olarak çekmek istedikleri yatırım alanları olduğunu bildirdi.

Türk müteahhitlerinin küresel olarak İsveçli şirketler için önemli ortaklar olduğunu vurgulayan Erkocevic, "Türk yapı şirketleri Afrika, Orta Doğu, eski Sovyet ülkelerinde aktif şekilde rol almakta. Biz de bu noktada yenilikçi çözümler sunarak ortak iş birliğine destek verebiliriz. Bir de ihracat kredileri sunabiliriz." şeklinde konuştu.

İsveç Büyükelçiliği, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, İsveç Ticaret ve Yatırım Konseyi Business Sweden ve Türkiye'deki İsveç Ticaret Odası'ndan oluşan "Team Sweden" tarafından hazırlanan rapora göre, 2018 yılında Türkiye ile İsveç arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 3,1 milyar doları buldu. Bu rakamın 1,4 milyar doları Türkiye'den İsveç'e yapılan ihracatı, 1,7 milyar doları ise İsveç'ten Türkiye'ye yapılan ithalatı oluşturuyor.